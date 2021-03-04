Пустить пулю в лоб: экс-президент Армении обратился к Пашиняну

Пустить пулю в лоб: экс-президент Армении обратился к Пашиняну
Никол Пашинян. Фото: Central Election Commission of R/Twitter.com/www.globallookpress.com
Кочарян считает, что армянский лидер должен преклонить колени перед народом

Бывший главнокомандующий Армении Роберт Кочарян считает, что нынешним руководителям республики, в том числе премьер-министру Николу Пашиняну, стоит покаяться перед народом, который они разочаровали. После принятия губительных политических решений им бы и вовсе следовало покинуть этот мир.

Кочарян подчеркнул, что подписание трехстороннего соглашения по конфликту в нагорно-карабахской зоне было болезненным унижением для Армении. Экс-президент республики прямо заявил: после такого провала все, что остается допустившей подобное власти – это встать на колени и покаяться, "а если бы у них было достоинства – застрелиться".

Решение по Нагорному Карабаху никак не учитывало интересы республики, добавил Кочарян. Он убежден, что на место нынешнего руководства страны должны прийти люди, которые могут отстаивать позицию Еревана на международной арене, пишет "Спутник. Армения".

Впрочем, Никола Пашинян недавно уже просил прощения у граждан. Премьер-министр признал неудачи своего правительства. Армянский лидер не стал скрывать, что при нем власти совершили серьезный промахи.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость158242
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Пендоское чмо, на колени, хуени, он должен застрелится выстрелом в жопъ! Как настоящая ара!
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