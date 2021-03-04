Раскрыл заговор: эксперт назвал возможную причину отставки сына Лукашенко

Раскрыл заговор: эксперт назвал возможную причину отставки сына Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Батька не может доверять даже ближайшему окружению

Отставка Виктора Лукашенко с поста помощника президента Белоруссии вызвала волну слухов. Например, по мнению политолога Павла Усова, Александр Лукашенко снял отпрыска с высокой должности, потому что заподозрил его в коварстве.

Политэксперт предположил, что события могли развиваться по такому сценарию: желающие свергнуть Батьку стали науськивать Виктора против собственно отца. Мол, он может "спасти страну от сошедшего с ума Батьки". 

По оценке Усова, в подходящей ситуации Лукашенко-младший вполне мог почувствовать политический аппетит и постараться реализовать собственные амбиции. В интервью Euroradio Live эксперт напомнил, что Виктор в некоторой степени контролировал силовой блок, а значит теоретически имел возможность внезапно "заменить" отца.

Ранее Павел Усов предполагал, что увольнение старшего сына с высокой должности с последующим назначением на пост президента Национального олимпийского комитета может также означать, что того вводят в публичную политику. Так что, по другой версии эксперта, эти перестановки могут быть частью одного из сценариев транзита власти, где Виктор рассматривается в качестве преемника, передает UDF.BY.

О том, что Виктор Лукашенко лишился высокого поста стало известно 1 марта. Отметим, что в то же время Лукашенко-младший получил от отца звание генерал-майор запаса.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость155872
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если он коле присвоил звание генерал-майора запаса, то похоже крыша съехала напрочь, грустно, пора вводить беларусию в состав России
Гость155941
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ШИЗОФРЕНИЯ.....
Гость158295
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Там ебънутая семья похоже, все на измене, даже собака с фото.
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