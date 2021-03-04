Организация Объединенных Наций призвала Вашингтон соблюдать международные пакты

Односторонние санкции США, которые американские власти вводят на основании чрезвычайного положения в случае угрозы нацбезопасности, нарушают права человека в России, Китае, Венесуэле и других странах. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление экспертов ООН.

Специалисты организации отмечают, что введение Вашингтоном режима ЧП кажется оправданием для объявления рестрикций на неопределенный срок, чем нарушается целый спектр прав человека в КНР, на Кубе, в Гаити, Иране, Никарагуа, РФ, Сирии, Венесуэле, Зимбабве и других государствах по всему миру.

"Включая права на свободу передвижения, объединения, надлежащую правовую процедуру, такую как справедливое судебное разбирательство и презумпция невиновности, а также экономические и социальные права и само право на жизнь", – говорится в экспертном заключении.

Ооновские представители призвали Штаты полностью и неукоснительно соблюдать свои обязательства по Международному пакту о гражданских и политических правах, чтобы не было никакого негативного воздействия на права человека тех граждан, против которых американские власти вводят санкции.

Напомним, 2 марта впервые после вступления в должность президента США демократа Джо Байдена новая администрация наложила очередной пакет рестрикций в отношении ряда предприятий РФ и семи российских госслужащих. В черные списки, в том числе, угодили глава ФСБ Александр Бортников, руководитель ФСИН Александр Калашников и Генпрокурор страны Игорь Краснов. Ограничения введены из-за ситуации с якобы отравлением осужденного за махинации в "Ив Роше" Алексея Навального.

Как заявила сегодня директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, цель последних действий США в адрес нашей страны достаточно проста – попытаться устранить конкурента, который их опережает.

