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Если бы Украины в 2014 г. была членом Североатлантического блока, то Крым не воссоединился бы с Россией. Такую точку зрения высказал генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе сегодняшнего выступления в Колледже Европы в Брюгге.
"Этого бы не случилось, потому что цель существования НАТО - защищать каждого союзника. Если атакован один союзник, то действует правило: один за всех и все за одного", – цитирует "Регнум" норвежца.
Крымские события семилетней давности подвели Столтенберга к выводу о необходимости дальнейшего существования блока.
.@jensstoltenberg: "This attempt to redraw borders by force, as we have seen in Crimera, happened only a few years ago. Therefore, the need for NATO has not changed. We must continue to adapt to address challenges both old and new." #NATO #IRD #coe #collegeofeurope— College of Europe (@collegeofeurope) March 4, 2021
"Потребность в НАТО не изменилась. Мы должны продолжать адаптироваться, чтобы противостоять как старым, так и новым вызовам", – резюмировал натовский шеф.
Между тем, президент Франции Эммануэль Макрон так не считает. Лидер Пятой Республики нет-нет, да и заявит о "смерти мозга" НАТО. Буквально в середине февраля нынешнего года он повторил свою идею о том, что Европе необходимо создать собственную оборонную систему безопасности. По его словам, НАТО давно уже утратил свою актуальность, поскольку создавался как противовес Варшавскому договору, который почил в Бозе.
Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 г. по итогам
референдума. Поводом для проведения всекрымского плебисцита стал госпереворот на Украине, который не приняли жители полуострова.
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