В НАТО предсказали другую судьбу Крыма после 2014 года

В НАТО предсказали другую судьбу Крыма после 2014 года
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Руководитель альянса настаивает на необходимости существования блока из-за старых и новых вызовов

Если бы Украины в 2014 г. была членом Североатлантического блока, то Крым не воссоединился бы с Россией. Такую точку зрения высказал генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе сегодняшнего выступления в Колледже Европы в Брюгге.

"Этого бы не случилось, потому что цель существования НАТО - защищать каждого союзника. Если атакован один союзник, то действует правило: один за всех и все за одного", – цитирует "Регнум" норвежца.

Крымские события семилетней давности подвели Столтенберга к выводу о необходимости дальнейшего существования блока.


"Потребность в НАТО не изменилась. Мы должны продолжать адаптироваться, чтобы противостоять как старым, так и новым вызовам", – резюмировал натовский шеф.

Между тем, президент Франции Эммануэль Макрон так не считает. Лидер Пятой Республики нет-нет, да и заявит о "смерти мозга" НАТО. Буквально в середине февраля нынешнего года он повторил свою идею о том, что Европе необходимо создать собственную оборонную систему безопасности. По его словам, НАТО давно уже утратил свою актуальность, поскольку создавался как противовес Варшавскому договору, который почил в Бозе.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 г. по итогам референдума. Поводом для проведения всекрымского плебисцита стал госпереворот на Украине, который не приняли жители полуострова.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Пендостан скаклятский
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Как всегда у партнёров все с ног на уши! <цензура> было распространять свои НАТЫ на Восток!Бомбить Югославию и Ирак, устраивать бардак в Ливии Сирии! И Крым бы до сих пор оставался вна Украине и на Донбассе войны бы не было! И обстановка в мире была бы нормальной ! За что боролись на то и напоролись! Столтенбергу нужно срочно курс галоперидола пройти чтобы не бредил
Анна
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Скорее наоборот - если бы не лезли изо всех сил в нато, если бы не задумали выставить наш флот из Севастополя и заменить его на пиндосовский, Крыма и не лишились бы
Гость158295
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Ты евреище просто хочешь пилить бабло затем тебе и ната нужна. Сам ты ничего не можешь, пенек.
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