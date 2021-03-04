Руководитель альянса настаивает на необходимости существования блока из-за старых и новых вызовов

Если бы Украины в 2014 г. была членом Североатлантического блока, то Крым не воссоединился бы с Россией. Такую точку зрения высказал генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе сегодняшнего выступления в Колледже Европы в Брюгге.

"Этого бы не случилось, потому что цель существования НАТО - защищать каждого союзника. Если атакован один союзник, то действует правило: один за всех и все за одного", – цитирует "Регнум" норвежца.

Крымские события семилетней давности подвели Столтенберга к выводу о необходимости дальнейшего существования блока.

.@jensstoltenberg: "This attempt to redraw borders by force, as we have seen in Crimera, happened only a few years ago. Therefore, the need for NATO has not changed. We must continue to adapt to address challenges both old and new." #NATO #IRD #coe #collegeofeurope — College of Europe (@collegeofeurope) March 4, 2021

"Потребность в НАТО не изменилась. Мы должны продолжать адаптироваться, чтобы противостоять как старым, так и новым вызовам", – резюмировал натовский шеф.

Между тем, президент Франции Эммануэль Макрон так не считает. Лидер Пятой Республики нет-нет, да и заявит о "смерти мозга" НАТО. Буквально в середине февраля нынешнего года он повторил свою идею о том, что Европе необходимо создать собственную оборонную систему безопасности. По его словам, НАТО давно уже утратил свою актуальность, поскольку создавался как противовес Варшавскому договору, который почил в Бозе.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 г. по итогам референдума. Поводом для проведения всекрымского плебисцита стал госпереворот на Украине, который не приняли жители полуострова.

