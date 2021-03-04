Санкции Евросоюза против Януковича продлили

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Сегодня стало известно, что ЕС принял решение о продлении санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича до 6 марта 2022 года.
Меры будут действовать против семи лиц из политического окружения Януковича. Заявление опубликовано на сайте ЕС.
Санкции сняли с бывшего премьер-министра Украины Сергея Арбузова и бывшего министра образования Дмитрия Табачника – против них нашлось недостаточно доказательств. Об этом сообщил журналист Рикард Джозвяк.
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