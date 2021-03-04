С июня два отечественных средства массовой информации останутся без финансовых средств в Германии

Москва даст жесткий адекватный ответ Берлину в отношении немецких СМИ в России, если власти ФРГ не обеспечат нормальную работу российских журналистов. Об этом сегодня заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в ходе традиционного брифинга.

Дипломат сообщила, что 26 февраля германский Commerzbank уведомил российскую сторону о закрытии счетов и прекращении всех финансовых операций с 31 мая Russia Today в ФРГ и Ruptly.

Данное решение кредитная организация обосновала своим правом "завершить сотрудничество с клиентом в одностороннем порядке без объяснения причин". Москва призвала Берлин одуматься и отменить все санкции, затрудняющие работу нашим журналистам.



"В противном случае вынуждены будем принять жесткие ответные меры в отношении работающих в России немецких СМИ", – цитирует РИА "Новости" представителя нашего дипведомства.

Захарова отметила, что в Москве не хотят прибегать к столько жестким шагам и выражают надежду, что не будет прецедента.

По ее словам, в РФ не примут ссылки на некие корпоративные правила, поскольку "это неправда". Russia Today уже отказали в сотрудничестве десятки немецких финучреждений, куда обратились представители российского медиа, причем также без объяснения причин, пояснила Захарова.

По информации дипломата, Германия не в первый раз пытается "перекрыть кислород" нашим СМИ.

Напомним, в апреле 2020 г. в самый разгар пандемии коронавируса стало известно о пристальной слежке немецкой контрразведки за работающими на территории ФРГ российскими изданиями. Берлин испугался, что они якобы могли быть использованы в целях пропаганды или публикации фейков.

