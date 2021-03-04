Литва обвинила Россию в подрыве имиджа НАТО и ЕС из-за пандемии

Литва обвинила Россию в подрыве имиджа НАТО и ЕС из-за пандемии
Фото: Zygimantas Gedvila via www.imago/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Разведка прибалтийской страны усмотрела, что Москва сеет раздор внутри западных государств и разжигает конфликты

Москва использует ситуацию с пандемией для улучшения имиджа России на международной арене и для демонстрации несостоятельности НАТО и Евросоюза в борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в ежегодном отчете Департамента госбезопасности Литвы.

В документе отмечается, что пандемия стала не просто медицинским кризисом – она оказала значительное влияние на международное сотрудничество. Ситуация вокруг коронавируса "используется авторитарными государствами в глобальных целях в ущерб враждебным странам или, наоборот, улучшения своего международного имиджа", следует из доклада.

"Россия оперативно адаптировалась к изменениям в области международной безопасности и начала использовать пандемию как пропаганду и дезинформацию в западных странах, распространяя часто не связанные и даже противоречивые рассказы о неудачах Запада в борьбе с пандемией, подчеркивая напряженность между сторонами, распространяя заговор", – заявляют литовские разведчики.

Они утверждают, что сейчас Москва преследует свои "традиционные цели" и якобы разжигает конфликты между западными странами и внутри них, поддерживает евроскептиков, чтобы "показать несостоятельность НАТО, ЕС и их членов".

"Почти нет сомнений в том, что политика России, направленная против права соседних государств выбирать свои суверенные решения, по-прежнему будет одной из ключевых проблем безопасности в Балтийском регионе", – констатируется в документе.

В своих отношениях с международным сообществом российское правительство "агрессивно усиливает" собственную изоляцию и конфликтный потенциал, утверждают авторы отчета.

Также разведчики пожаловались на большой информационный поток, который сложно охватить целиком, поэтому нужно полагаться на надежные источники для оценки возможных угроз нацбезопасности Республики.

Напомним, на вечер четверга, 4 марта, российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в 44 государствах мира. Последней на сегодняшний момент страной, одобрившей наш препарат, стал Лаос, передает "Интерфакс". А вот в Словакии продолжают разгораться политические страсти из-за того, что местный Минздрав при непосредственном участии премьер-министра Игоря Матовича допустили в Республику "Спутник V".

Накануне глава кабмина возбудил киевский режим тем, что в шутку, устав отбиваться от родных русофобов, на вопрос журналиста в прямом эфире, что он обещал Москве зарегистрацию нашей вакцины, лихо ответил: "Закарпатскую Украину". В итоге за Матовича отдувался МИД Словакии.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Когда уже модератор этого сайта опомнится и удалит отсюда бандеровскую инфекцию ?
Страны 3-го мира. 1-е место Россия
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Новости Кремляндии. Читаем РБК или Интерсекс: "Еще один депутат госдумы России умер от короновируса после прививки Спутником. Путин сидит в бункере с собачкой Кони". " Читаем Бандеровский Вестник: "Депутаты Верховной Рады Украины зажигают в Буковеле вместе с Зеленским, топчут баб.
М
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разведка ми6 докладывает что после вакцинации укропатриотов вакциной из индии у свидомых покраснела задница а тело покрылось густой темной шерстью
Гость158295
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Спутник ты долбоёъ? боярышник пьешь? ящуром болеешь? все сразу? По ходу ты какел-бандеропендос. Поди на хуъ
Спутник Ж-па
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hi! Вакцина от ящура для скота в которую добавили боярышник для запаха. В аптеках Рассеи уже продают настойку "Боярышник - Cпутник всей жизни"
Гость158295
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И чё, вы лохи тупые а мы виноваты? Да подите вы на хуъ дебилы килькоконсервные.
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