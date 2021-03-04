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Выступление американского лидера Джо Байдена неожиданно оборвалось, когда президент собирался ответить на вопросы Палаты представителей. Пресс-конференция с участием главы государства прошла 3 марта.
Как отмечает источник, президент провел лишь первую пресс-конференцию со дня своей инаугурации, которая состоялась 20 января. За 43 дня глава Соединенных Штатов так и не провел ни одного выступления в подобном формате для представителей общественности и СМИ.
Так, в минувшую среду американский лидер выступил в ходе собрания Палаты представителей. Во время своего пятнадцатиминутного сеанса Байден успел лишь коснуться пандемии, однако позднее его бесцеремонно отключили от трансляции по неизвестным причинам.
Американский лидер рассказывал о законопроекте, принятом властями в рамках оказания помощи населению на фоне пандемии. Диалог президент вел со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, к которой обратился в прямом эфире по имени.
"Я счастлив отвечать на вопросы, если это то, что от меня требуется, Нэнси. Все, что ты от меня хочешь", – приводит заявление Байдена Daly Mail.
Для самой Пелоси внезапное исчезновение президента также стало неожиданностью, на что она поспешила указать.
"Мой вопрос: где Джо?" - спросила она .
Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что администрация "с нетерпением ожидает официальной пресс-конференции", однако президент "отвечает на вопросы репортеров, регулярно освещающих Белый дом".
Как отмечает источник, Байден отстает от своих 15 последних предшественников по частоте проведения выступлений – каждый из предыдущих лидеров выступал на пресс-конференции в течение 33 дней со дня инаугурации.
Ранее демократы из Палаты представителей выступили за ограничение полномочий президента на запуск ядерного оружия.
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