Порошенко раскрыл план Зеленского по санкциям в отношении кума Путина

Порошенко раскрыл план Зеленского по санкциям в отношении кума Путина
Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Действующий гарант ищет поводы, чтобы убрать политического конкурента

Санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины в отношении лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, введенные президентом страны Владимиром Зеленским, на самом деле направлены против главы "Евросолидарности" Петра Порошенко. Об этом заявил сам экс-руководитель соборной.

Обвинениями в сторону действующего гаранта "шоколадный король" сыпал в специальном видеообращении, размещенном в его телеграм-канале.

Петр Алексеевич попытался оправдаться за то, почему в 2014 году в рамках "нормандского формата" на роль посредника между Киевом и Москвой выбрал кума президента РФ Владимира Путина.

"Почему я на это сознательно согласился, понимая собственные политико-репутационные риски? (...). Да потому что тысячи людей находились в русском плену в качестве заложников Кремля. Чтобы их освободить, я готов был иметь дело хоть с чертом лысым", – утверждает пан Порошенко.

Пятый президент страны отметил, что ему приходилось выходить из зоны собственного комфорта, в том числе, при разговорах с Путиным. И не всегда, следуя дипломатическим правилам дипломатии, говорил ему то, что думает.


Напомним, 26 февраля СБУ начала проверку аудиозаписи предполагаемого диалога между Медведчуком и экс-помощником президента РФ Владиславом Сурковым. На обнародованной в СМИ записи неизвестные граждане обсуждают компромиссы, на которые готов пойти Петр Алексеевич в условиях гражданской войны в Донбассе.

В тот же день Зеленский созвал срочное заседание СНБО. На предыдущем ведомство ввело санкции против Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и ряда лиц, в том числе россиян. Также под ограничения попали 19 юрлиц, связанных с Медведчуком и Марченко.

Причиной наложения на собственных граждан и организаций стало расследование СБУ о финансировании терроризма.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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