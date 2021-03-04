Российская армия дойдет до Варшавы ради защиты русских - эксперт

Российская армия дойдет до Варшавы ради защиты русских - эксперт
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Только в Донбассе уже проживает около 600 тысяч граждан РФ

Формулировка Совета Федерации о защите граждан РФ с применением армии не обусловлена их количеством, а значит, масштабы ее распространения могут быть ограничены только геополитической целесообразностью. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко в эфире ютуб-канала "Соловьев live".

"Так вот, я хочу здесь привнести моментик – 600 тысяч. Это две недели назад. 600 тыс уже российских граждан живет в Донбассе, и каждую неделю там все это растет и ускоряется. Так что 600 тыс граждан РФ", – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что россиян можно найти не только в мятежном шахтерском регионе, но и в самой украинской столице – в Киеве, "и защищать их и там тоже". Но дальше возникнет вопрос, что с этим делать.

"Уже даже военные европейские эксперты и политики не сомневаются, что даже великую польскую армию можно разгромить в течение пяти дней", – напомнил Ищенко недавнюю публикацию в западных СМИ о состоянии войск Польши, которые не смогут продержаться против ВС РФ больше недели.

При этом, подчеркнул политолог, поляки являются членами НАТО и рассчитывают на помощь альянса.

Материал, на который ссылался Ищенко, вышел в феврале в польском издании Super Express. В статье рассказывалось о репетиции военными войны на учениях "Зима-20", которую польская армия благополучно проиграла неизвестному противнику с восточной границы страны за четыре дня. В публикации эти маневры назвали дискредитацией ВС Польши и позором начальника Генштаба.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость151883
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Гость158521
Кому нужны эти поленья вместе с их территорией. Поленья о себе много думают а по сути проходная улица для чужих армий и не более, а учитывая их говнитость и даром не нужны.
Все верно для сегодняшней России. А в Польше еда вкусная например, да и люди получше чем кислые, унылые гоблины из усть засратова
Гость158521
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Кому нужны эти поленья вместе с их территорией. Поленья о себе много думают а по сути проходная улица для чужих армий и не более, а учитывая их говнитость и даром не нужны.
Гость151691
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Да кто к вам сунется? Похоже на фобию. <цензура> вы кому нужны. Продаете свои ресурсы, а потом покупаете безделушки и это весь мир устраивает. Так нет! Вам мировое господство подавай! Ну-ну.
Гость154672
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"Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко в эфире ютуб-канала "Соловьев live". - Дурень думкой багатіє .
Гость151764
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Если пшеки сунутся, то придется возрождать Варшавский договор. Только договор этот пшекам не понравится...
Гость153371
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<цензура> РЕН КОМУ НУЖНА ЭТИ ПЩЕКИ - ПРОДАЖНЫЕ ТВАРИ
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