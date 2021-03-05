США и Британия договорились о крайних мерах против России

В Белом доме нацелились на госдолг РФ

Американцы с британцами пришли к единодушному мнению  о дополнительных санкциях против России. На этот раз – за "применение химоружия".

США и Соединенное Королевство готовы прибегнуть и к самым крайним мерам. В частности, Белый дом может замахнуться на госдолг нашей страны и включить в черный список "олигархов" из РФ.

Ограничительные меры примут сразу, как только будет выявлено, что Россия "нарушает запрет на применение химического оружия". Возможные рестрикции скоро обсудят и с ключевыми союзниками в ЕС, в том числе с Францией ​​и Германией, пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Кроме того, причиной для  введения может может стать "продолжение препятствования" Москвой проведению расследования о делу Алексея Навального. При этом, по словам собеседников изхдания, США могут использовать так называемый "акт Магнитского", передает "Общественная служба новостей".

Ранее в ООН заявили, что санкции США против России нарушают права человека.

Полина ДОРОЖКИНА

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