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Американцы с британцами пришли к единодушному мнению о дополнительных санкциях против России. На этот раз – за "применение химоружия".
США и Соединенное Королевство готовы прибегнуть и к самым крайним мерам. В частности, Белый дом может замахнуться на госдолг нашей страны и включить в черный список "олигархов" из РФ.
Ограничительные меры примут сразу, как только будет выявлено, что Россия "нарушает запрет на применение химического оружия". Возможные рестрикции скоро обсудят и с ключевыми союзниками в ЕС, в том числе с Францией и Германией, пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники.
Кроме того, причиной для введения может может стать "продолжение препятствования" Москвой проведению расследования о делу Алексея Навального. При этом, по словам собеседников изхдания, США могут использовать так называемый "акт Магнитского", передает "Общественная служба новостей".
Ранее в ООН заявили, что санкции США против России нарушают права человека.
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