В Вильнюсе отказались это делать

Генпрокуратура Белоруссии направила в Литву официальную просьбу о выдаче экс-кандидата в президенты РБ Светлану Тихановскую.

Оппозиционерку хотят привлечь к уголовной ответственности против порядка управления, общественной безопасности и государства, пишет РИА "Новости".

Накануне Следственный комитет республики заявил о намерении инициировать экстрадицию Тихановской. В ответ на это МИД Литвы заявили, что власти не намерены выдавать людей, которые подвергаются "политическим преследованиям".

Ранее Тихановская была объявлена в розыск в России.

