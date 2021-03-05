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Генпрокуратура Белоруссии направила в Литву официальную просьбу о выдаче экс-кандидата в президенты РБ Светлану Тихановскую.
Оппозиционерку хотят привлечь к уголовной ответственности против порядка управления, общественной безопасности и государства, пишет РИА "Новости".
Накануне Следственный комитет республики заявил о намерении инициировать экстрадицию Тихановской. В ответ на это МИД Литвы заявили, что власти не намерены выдавать людей, которые подвергаются "политическим преследованиям".
Ранее Тихановская была объявлена в розыск в России.
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