Белоруссия потребовала от Литвы выдать Тихановскую

В Вильнюсе отказались это делать

Генпрокуратура Белоруссии направила в Литву официальную просьбу о выдаче экс-кандидата в президенты РБ Светлану Тихановскую. 

Оппозиционерку хотят привлечь к уголовной ответственности против порядка управления, общественной безопасности и государства, пишет РИА "Новости". 

Накануне Следственный комитет республики заявил о намерении инициировать экстрадицию Тихановской. В ответ на это МИД Литвы заявили, что власти не намерены выдавать людей, которые подвергаются "политическим преследованиям". 

Ранее Тихановская была объявлена в розыск в России.

Юлия МИХАЙЛОВА

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