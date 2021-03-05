Захарова пообещала "скоро порадовать" США и пригрозила Германии

Захарова пообещала "скоро порадовать" США и пригрозила Германии
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Черные списки на американцев появятся в ближайшее время

В России уже подготовили ответ на американские санкции. Об этом проинформировала глава Департамента информации и печати МИД РФ  Мария Захарова.

Она сказала, что в нашей стране "ничего не ждут". И, если раньше не говорили о таких мерах, это не значит, что не думали о них и не действовали.

США уже опубликовали черные списки. В ближайшее время такие "стоп-листы" обнародуют и в РФ, заверила дипломат в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

"Мы их скоро порадуем", – иронично отметила Мария Петровна. И добавила, что необходимая работа уже проводится.

Также Захарова пообещала аналогичный ответ Германии. Москва не оставит без ответа  препятствия работе российских СМИ в ФРГ и примет симметричные меры, предупредила она.

Ранее стало известно, что США и Британия договорились о крайних мерах против России. Они собираются замахнуться на госдолг нашей страны и включить в черный список "олигархов" из РФ.

Недавно в МИД РФ заявили, что Москва даст жесткий адекватный ответ Берлину. И в отношении немецких СМИ, которые работают в России, могут быть закрыты счета и прекратиться все финансовые операции.

До этого Мария Захарова объяснила смысл американских санкций против России. По ее мнению, США тем самым стремятся устранить конкурента, который их опережает.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
Марие Петровне нужно добавлять нотки черного юмора в таких случаях :-)
1
новости партнеров
По теме

Как накопить на старость с зарплаты в 30 тысяч: совет финансиста

Россияне могут обеспечить себя до конца жизни даже при скромных доходах

Санкции США против России нарушают права человека - ООН

Организация Объединенных Наций призвала Вашингтон соблюдать международные пакты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей