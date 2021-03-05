Путин назначил важное совещание после 8 марта

Следующая неделя у президента РФ будет очень насыщенной

Через несколько дней глава России Владимир Путин планирует поднять серьезные экономические вопросы. Об этом сообщил в пятницу, 5 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Будет достаточно важное совещание по экономике, детали сообщим своевременно",

– анонсировал Песков.

Кроме того, Путин в формате телемоста пообщается с турецким президентом Тайипом Эрдоганом: лидеры дадут старт строительству третьего блока атомной электростанции "Аккую", которая возводится в Турции при непосредственном участии корпорации "Росатом", передает РИА "Новости".

Запланированы у президента РФ на следующей неделе также встреча с правительством и ряд других мероприятий и встреч. Но начнется неделя с приятного: Путин по традиции обратится к россиянкам и поздравит их с 8 Марта.

В прошлом году президент России, поздравляя женщин, пожелал, чтобы мужчины брали на себя больше домашних обязанностей.