Северные соседи тоже "накажут" нашу страну за Навального

Норвежские власти приняли решение поддержать своих европейских коллег в санкционной войне против России.



Так, Осло объявил, что введет аналогичные принятым Евросоюзом санкции по делу якобы отравленного и "безвинно" осужденного оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр норвежского МИД.

Какие конкретно рестрикции против нашей страны будут применены, не уточняется.

Ранее во вторник, 2 марта, ЕС наложил свои ограничения на ряд высокопоставленных российских госслужащих.