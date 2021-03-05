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Норвежские власти приняли решение
поддержать своих европейских коллег в санкционной войне против России.
Так, Осло объявил, что введет аналогичные принятым Евросоюзом санкции по делу якобы отравленного и "безвинно" осужденного оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр норвежского МИД.
Какие конкретно рестрикции против нашей страны будут применены, не уточняется.
Ранее во вторник, 2 марта, ЕС наложил свои ограничения на ряд высокопоставленных российских госслужащих.
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