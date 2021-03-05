Дорогу в НАТО Украине заблокировала Германия – посол

Дорогу в НАТО Украине заблокировала Германия – посол
Фото: Oberhaeuser via www.imago-images/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Если бы все шло по плану Киева, он уже мог быть полноценным членом альянса

Украина рассчитывала вступить в НАТО еще до обострения отношений с Россией в 2014 году. В частности, президент Виктор Ющенко был уверен, что страна под его руководством получит План действий по членству (ПДЧ) в Североатлантическом альянсе. Но все сорвалось из-за позиции Германии.

Украинский дипломат Александр Чалый вспоминает, как на саммите НАТО в 2008 г. в Бухаресте участники целый час обсуждали тему Украины и в итоге решили не давать ПЧД. Решающим стало мнение канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая проголосовала против.

По воспоминаниям Чалого, Ющенко такого не ожидал и "был раздавлен". При встрече с Меркель он потребовал ответа, зачем она помешала движению Киева в западный военный блок.

"Пока безопасность моей страны больше выигрывать от того, что вы не являетесь членом НАТО, чем от того, что вы являетесь членом НАТО, мы будем против",

приводит ответ канцлера "24 Телеканал Новин".

Сейчас уже новое руководство Незалежной стремится в НАТО. В феврале 2021 г. Владимир Зеленский предложил альянсу расширить присутствие в Черном море, а чуть ранее он открыл вход на Украину иностранным войскам.

По словам министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, усилия Киева угодить на Западе непременно оценят и уже в 2021 г. дадут ПДЧ. А там все еще лет 10  – и Украина в НАТО, передает телеканал.

Ранее немецкие СМИ написали о разочаровании Зеленским.

Николай ВИКТОРОВ

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немчура знает что эти хохлолюди жадней и вороватей поленьев
и боливар не выдержит двоих
их не то что в нато и ес принимать страшно их на порог нельзя пускать
*нынешняя украина* это паразит европы.президент Макрон (саммит G7 2020г)
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