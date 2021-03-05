Администрация Белого дома не обладает фундаментальным пониманием интересов Москвы, убежден специалист

Вашингтон должен пересмотреть свою политику в отношении России. Необходимо адекватно и крайне рационально понимать интересы Кремля, а также его поведение, считает директор Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински.

По словам аналитика, Белый дом по каким-то причинам полагает, что РФ является "слабой державой, хорошо играющей на руку". Тем не менее, поведение Москвы всегда исходит из ее интересов и ресурсов, как и у любой умной власти. Беспечное игнорирование стратегических интересов российской стороны приведет к тому, что Штаты окажутся в вечном проигрыше.

"Необходимо выйти за рамки гибридной войны, доктрины Герасимова и прочих заумных слов, связанных с внешнеполитическими действиями России. Все эти споры, конечно, весьма интересны и ужасно полезны, однако в них говорится о том, что делает Москва, а не почему она это делает", – пишет аналитик.

За последние несколько лет, продолжил Хумински, Россия продемонстрировала явные успехи из-за "оккупации Крыма", обойдясь без конфликта, а также проводя успешные действия в Сирии.

"И это не признаки "слабой" власти в любом смысле этого слова. Уже молчу о разведдеятельности СВР. Россия стремится достичь своих целей в безопасности не только с помощью открытой силы, но с помощью подрывной деятельности, "активных мер" и других тайных усилий, опять же, не из-за слабости, а их эффективности", – считает Хумински.

В администрации Белого дома, полагает эксперт, также весьма распространено мнение о том, что Штаты решат свои внешнеполитические проблемы сразу после отставки действующего президента России. Тем не менее, считает специалист, предположение о том, что преемник лидера изменит принципиальное поведение государства, равносильно убеждению о том, что форма важнее содержания, пишет The Hill.

"Стратегические интересы России останутся, вне зависимости от того, кто стоит у руля. Да, однажды Путин покинет своей пост, но его уход не означает исчезновение интересов России. Формировать свою политику, руководствуясь одними предположениями – гарантировать себе верный просчет", – заявил Хумински.

Ранее экономист Эдуард Бугров рассказал о последствиях новых санкций со стороны США для России.