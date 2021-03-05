Украине предсказали потерю Закарпатья

Украине предсказали потерю Закарпатья
Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеУкраинский МИД закатил Турции истерику из-за карты с российским Крымом
Языковая политика Киева доведет Незалежную до "второго Крыма" на Западе страны

Будапешт недоволен ущемлением венгров в Закарпатье со стороны нынешнего киевского режима, особенно в языковой политике, и вполне способен при крайней необходимости ввести венгерскую армию на украинскую территорию. Тогда Незалежная и получит "второй Крым". Об этом заявил политический аналитик Владимир Соловейчик.

Так он прокомментировал слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о том, что слабая реакция Киева на недавнее шутливое высказывание премьера Словакии Игоря Матовича о передаче России Закарпатья за вакцину "Спутник V", может обернуться "вторым "Крымом".

Соловейчик напомнил, что Западная Украина – это многонациональный регион, и политика постмайданных вождей направленная на "тотальную украинизацию" в сфере языка и культуры там вызывает сильнейшее сопротивление, в первую очередь со стороны местных венгров. А их в Закарпатье довольно много и проживают они компактно. Также это относится к карпато-русинам, которые традиционно настроены пророссийски, отметил эксперт.

По его словам, венгерское население тесно связано со своей исторической родиной, кроме того, у многих людей на руках имеются паспорта Венгрии. Сам официальный Будапешт в последнее время не раз критиковал Киев за проводимую им политику в Закарпатье, в том числе и за навязывание мовы. Венгерское правительство может дать жесткий ответ.

"Сценарий, изложенный гражданином Климкиным, выглядит вполне реалистично... Тем более что Венгрия, в отличие от РФ, граничит с территорией Закарпатья и в состоянии при необходимости быстро ввести туда свои войска", – сказал РИА ФАН Соловейчик.

К  тому же, подчеркнул политолог, венгерская армия находится в лучшей боеготовности, чем украинская. В прямом вооруженном конфликте ВСУ ожидает "позорное поражение", заключил он.

Напомним, в декабре 2020 г. СБУ провела в Закарпатской области массовые обыски, целью которых стала проверка информации о причастности венгров к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. Еще ранее депутаты и глава Сюртовской объединенной территориальной общины были замечены за исполнением гимна Венгрии. По данному факту даже возбуждено уголовное дело.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость151691
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Нам крыш. А китайцы вас по попе гладят или ...?
крым наш
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Гость157388
кто предсказал, баба ванга? на кую мы вертели этих мадьяр и вас тоже, так что расслабтесь, ущербные вы наши небратья
пока только каклов все вертят!то ли ещё будет!!!!
Гость158360
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Соловейчик - капитан Очевидность. Это еще в 2014 году понятно было, что 404 разберут на запчасти, но не сразу. А нацики, чтобы их не раздраконили, не смогут принять правильное решение в силу врожденного скудоумия, жадности, чванства, упертости, сравнимой с психическим расстройством, и истеричного мерзкого характера.
Гость157388
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кто предсказал, баба ванга? на кую мы вертели этих мадьяр и вас тоже, так что расслабтесь, ущербные вы наши небратья
гость
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Бандеры вас цыгане в жопъ долбить будут! С песнями и танцами. Это же праздник будет. Радуйтесь это все бесплатно для вас ублюдков.
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