Под раздачу попала вся семья украинского олигарха

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский внесен в санкционные списки Соединенных Штатов за коррупционную деятельность. Соответствующее заявление сделал сегодня, 5 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен.

Отмечается, что Коломойский оказался в "черном списке" за деятельность, совершенную на посту губернатора Днепропетровской области в период с 2014 по 2015 годы.

Бизнесмен также обвиняется в попытках "подрыва" демократии на территории Украины. Кроме самого Коломойского, Штаты ввели ряд ограничений в отношении его семьи, передает РИА "Новости".

Так, ближайшим родственникам миллиардера запретили въезд в Штаты. Госсекретарь США также утверждает, что действия бизнесмена вредят будущему украинского государства.