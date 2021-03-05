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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский внесен в санкционные списки Соединенных Штатов за коррупционную деятельность. Соответствующее заявление сделал сегодня, 5 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен.
Отмечается, что Коломойский оказался в "черном списке" за деятельность, совершенную на посту губернатора Днепропетровской области в период с 2014 по 2015 годы.
Бизнесмен также обвиняется в попытках "подрыва" демократии на территории Украины. Кроме самого Коломойского, Штаты ввели ряд ограничений в отношении его семьи, передает РИА "Новости".
Так, ближайшим родственникам миллиардера запретили въезд в Штаты. Госсекретарь США также утверждает, что действия бизнесмена вредят будущему украинского государства.
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