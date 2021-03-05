Украинский МИД закатил Турции истерику из-за карты с российским Крымом

Украинский МИД закатил Турции истерику из-за карты с российским Крымом
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Киев "немедленно принял" меры после вопиющего нарушения

Министерство иностранных дел Украины направило просьбу турецким коллегам "удалить недостоверную карту" после того, как обнаружило на курорте Аланья публикацию с российским Крымом на одном из монументов. Соответствующее заявление сделала замглавы украинского МИД Эмине Джапарова.

Представитель внешнеполитического ведомства Незалежной сообщила, что столь вопиющее нарушение было выявлено Киевом после того, как фотография с "недостоверной картой" была сделана одной из россиянок в Аланье.

"Узнав об этом, Министерство иностранных дел Украины немедленно приняло соответствующие меры. Консул Украины в Антальи Эмир Рустамов 3 марта посетил Аланью и обратился к мэру города Адему Мурату Юджелю с просьбой удалить недостоверную карту", – заявила Джепарова на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Украинское ведомство выразило благодарность Турции за "мгновенную реакцию". Искусство, добавила Джепарова, не является "политическим инструментом влияния и не должно вводить в заблуждение жителей и гостей замечательного города".

Ранее бывший глава украинского МИД Павел Климкин раскритиковал западные медиа за постоянную публикацию информации, в которой Крым называется частью России.

В конце прошлого года Джапарова аналогичным образом отреагировала на действия немецкого автоконцерна BMW, который загрузил в автомобили своего производства карту, где Крым показывается как часть Российской Федерации. Представитель украинского МИД потребовала немедленно "исправить" карты в автомобилях, заявив о том, что европейские компании лишены права изображать полуостров российским. Джапарова также заявила, что Евросоюз обязан отказываться от непризнания "аннексии" Крыма.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость158782
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У меня такое мнение, что укроМИД и СБУ каждый день, 24 часа в сутки мониторят каждую страну в мире в плане, не напечатали ли они карту , где Крым принадлежит России! Если да, то в плоть до введения санкций, созыва сов.беза ООН, применить международную изоляцию к этому государству! Направить ноту протеста , вызвать посла государства ВАНУАТУ! А где это такая страна? Мы не знаем, но истерить надо, у нас только глобус есть, поискать на нём надо, только он советский, да, и на нём нет нашего государства Украина, вот кляты коммуняки!
крым наш
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ничё, каклы,привыкнете!
Гость151691
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Гость158360
Ну все, наконец-то запановали, теперь все наладится. Картинку поменяли - жизнь удалась! Как мало для счастья надо))
Ты дурак? Твой МИД промолчал бы о карте без Курил или ДВ?
Гость158360
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А можно еще еды, заводов, ракет и прочего нарисовать - такая житуха наступит, что умирать не надо))
Гость158360
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Ну все, наконец-то запановали, теперь все наладится. Картинку поменяли - жизнь удалась! Как мало для счастья надо))
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