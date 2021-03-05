Зеленский лишил Саакашвили должности

Экс-президенту Грузии уже подыскали замену

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Михаила Саакашвили с должности главы Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.

Как говорится в указе лидера украинцев, место Саакашвили теперь займет Цхакая Гиорги – эксперт комитета страны по реформам. 

После вступления в должность главы Незалежной Зеленский вернул Саакашвили отобранное предшественником Петром Порошенко гражданство страны, а также назначил руководителем Исполнительного комитета реформ. 

Полина ИВАНОВА

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