Знаменитые соцсети привлекли к ответственности за призывы к противоправным действиям

Знаменитые соцсети привлекли к ответственности за призывы к противоправным действиям
Фото: Nasir Kachroo/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Интернет-платформы не удалили вовремя информацию о несанкционированных акциях

Социальным сетям "Фейсбук", "Твиттер", "Одноклассники", "Вконтакте", "ТикТок", мессенджеру "Телеграм" и видеохостингу "Ютуб" придется отвечать за несоблюдение российских законодательных норм. Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении этих сайтов. Документы уже получил суд. 

Причиной такого решения ведомства стало то, что интернет-платформы либо не удалили информацию, которая провоцирует подростков участвовать в незаконных массовых мероприятиях, либо сделали это слишком поздно. 

Так, мировой судья Савеловского района 4 марта оштрафовал ООО "Мейл.ру" по двум делам – соцсеть "Одноклассники", принадлежащая компании, не удалила вовремя подобные призывы. По каждому из дел компания должна будет заплатить два миллиона рублей, то есть всего – четыре. 

Рассмотрение дел, а также соответствующие штрафы ожидаются и в отношении других выше упомянутых интернет-платформ.  

Ведомство на своем сайте напоминает, что в случае, если интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации после уведомления Роскомнадзора, то ей грозит штраф от 800 тыс. до четырех млн рублей. Речь идет о ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. В случае если сайт нарушил норму второй раз, то сумма штрафа возрастет до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании. 

Полина ИВАНОВА

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