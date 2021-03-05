Знаменитые соцсети привлекли к ответственности за призывы к противоправным действиям

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Социальным сетям "Фейсбук", "Твиттер", "Одноклассники", "Вконтакте", "ТикТок", мессенджеру "Телеграм" и видеохостингу "Ютуб" придется отвечать за несоблюдение российских законодательных норм. Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении этих сайтов. Документы уже получил суд.
Причиной такого решения ведомства стало то, что интернет-платформы либо не удалили информацию, которая провоцирует подростков участвовать в незаконных массовых мероприятиях, либо сделали это слишком поздно.
Так, мировой судья Савеловского района 4 марта оштрафовал ООО "Мейл.ру" по двум делам – соцсеть "Одноклассники", принадлежащая компании, не удалила вовремя подобные призывы. По каждому из дел компания должна будет заплатить два миллиона рублей, то есть всего – четыре.
Рассмотрение дел, а также соответствующие штрафы ожидаются и в отношении других выше упомянутых интернет-платформ.
Ведомство на своем сайте напоминает, что в случае, если интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации после уведомления Роскомнадзора, то ей грозит штраф от 800 тыс. до четырех млн рублей. Речь идет о ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. В случае если сайт нарушил норму второй раз, то сумма штрафа возрастет до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
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