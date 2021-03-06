Байдена шантажируют из-за “Северного потока - 2”

Байдена шантажируют из-за “Северного потока - 2”
Фото: J.Koehler/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Свои условия выдвинул сенатор-республиканец

Лидер США Джо Байден должен расширить санкции против “трубопровода Путина”, заявил сенатор от Техаса Тед Круз. Республиканец заблокировал кандидатуру Уильяма Бернса, который претендует на должность главы ЦРУ. Если Байден не выполнит его условия, он не снимет блокировку. Речь идет о судах и компаниях, которые участвуют в строительстве газопровода. Об этом Круз написал в своем Твиттере.

Несмотря на то, что даже возражения одного сенатора могут серьезно затормозить утверждение претендента на этот пост, остановить этот процесс у Круза не получится. Профильный комитет рекомендовал Бернса, а верхняя палата Конгресса США может принять решение и без одобрения решительно настроенного сенатора.

Ранее республиканцы в сенате весьма неодобрительно высказались о действиях администрации Байдена. Напомним, недавно трубоукладчик “Северного потока – 2” “Фортуна” и владеющая им компания попали в очередной санкционный список. Однако решение администрации президента США сочли несущественным, ибо они уже подверглись действию ограничительных мер до этого.

Ранее стало известно, когда достроят “Северный поток – 2”. Ожидается, что работы завершатся в сентябре.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Задрал бандеру
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156360 используют тебя петушокписькоглот, шалава кочевник в жопудаватель, поешь нашего <цензура> и пошел на хъй отсюда гандоъ.
Наша Раша Китаяша
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Китайская угроза. Пока рассиянцы скачут вокруг трубы, Путин уже продает Сибирь Китаю. Китайцы про Сибирь: "Сибирь наша..." Китайская армия уже готова к захвату Западно-Сибирской провинции.
Гость156360
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гость
Бидона отимели, это не президент, это презерватив, используют и смоют в унитаз.
используют как обычно рашу. ее все пользуют.
а она только "выражает озабоченность"
гость
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Бидона отимели, это не президент, это презерватив, используют и смоют в унитаз.
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