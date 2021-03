Байдена шантажируют из-за “Северного потока - 2”

Лидер США Джо Байден должен расширить санкции против “трубопровода Путина”, заявил сенатор от Техаса Тед Круз. Республиканец заблокировал кандидатуру Уильяма Бернса, который претендует на должность главы ЦРУ. Если Байден не выполнит его условия, он не снимет блокировку. Речь идет о судах и компаниях, которые участвуют в строительстве газопровода. Об этом Круз написал в своем Твиттере.



Несмотря на то, что даже возражения одного сенатора могут серьезно затормозить утверждение претендента на этот пост, остановить этот процесс у Круза не получится. Профильный комитет рекомендовал Бернса, а верхняя палата Конгресса США может принять решение и без одобрения решительно настроенного сенатора.

I’ll release my hold when the Biden admin meets its legal obligation to report and sanction the ships and companies building Putin’s pipeline.



Follow the law.

Stop being soft on Russia.

#NordStream2 https://t.co/UifxAj1cuk