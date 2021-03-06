Киев назвал дату отключения от российской энергосистемы

Незалежная готовится к объединению с европейской сетью

Объединение энергетических систем Украины и Европейского Союза позволит обеспечить стабильность и устойчивость обеих сторон. Отказ от прежней, российской, обеспечит гарантии безопасности поставок в центрально– и восточноевропейские государства, о чем заявил глава украинского Минэнерго Юрий Витренко.

По словам руководителя ведомства, Киев перейдет в "изолированный режим" в 2022 году, так как отключится от энергосистемы РФ.

Через год, в 2023, Украина полностью синхронизируется с европейской сетью ENTSO-E, о чем говорится на официальном сайте Минэнерго Украины.

Егор МАЛКОВ

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