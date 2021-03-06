В Кремле отреагировали на заявление о повышении пенсионного возраста

В Кремле отреагировали на заявление о повышении пенсионного возраста
Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Власти опровергли заявление представителя КПРФ

Утверждение о том, что российские власти готовятся к повышению пенсионного возраста после проведения выборов в Государственную думу, которые должны состояться в 2021 году, является неверным. Соответствующее заявление сделал сегодня, 6 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее депутат Государственной думы Валерий Рашкин, представляющий партию КПРФ, заявил, что Кремль готовится к повышению пенсионного возраста в стране. А соответствующее предложение будет выдвинуто на рассмотрение в следующем году, после проведения думских выборов.

Парламентарий также сообщил в интервью изданию Ura.ru, что сформированная правительством аналитическая группа пришла к выводу о том, что пенсионная реформа оказалась недостаточно эффективным средством для решения проблемы дефицита ПФР. По словам Рашкина, чиновники выдвинут предложения по повышению возраста для выхода на пенсию таким образом, чтобы население фактически не смогло дожить до выплат.

Позднее Песков прокомментировал заявление депутата, заявив, что правительство не рассматривает такие меры.

"Это – ошибочное утверждение", – приводит "Интерфакс" заявление официального представителя Кремля.

Ранее сообщалось, что кабмин отказался от предложения по снижению пенсионного возраста. В заявлении правительства говорится, что подобное решение потребует дополнительных расходов из федеральной казны и самого ПФР, а инициатива не содержит порядка исполнения обязательств, что не соответствует Бюджетному кодексу РФ.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость156360
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Гость157481
хутин давно прогнут под олигархами которые его спонсируют-а добавить могут пенсионный возраст! чем больше пдохнет тем меньше платить
есть ли тот самый "путин" физически, еще тоже вопрос.
это уже скорее "торговая марка"
Гость157481
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Гость156360
Россия продолжает фиксировать резкое ускорение естественной убыли населения.
Число смертей в стране в январе 2021 года увеличилось на 33,9%, сообщил в пятницу Росстат. За месяц в РФ скончались 217,8 тысячи человек - на 55,7 тысячи больше, чем в тот же месяц год назад.
Зафиксированная Ростатом месячная скорость вымирания населения соответствует годовой смертности в 2,6 млн человек - рекордной за все время статистики, охватывающей период с конца Великой Отечественной Войны.
хутин давно прогнут под олигархами которые его спонсируют-а добавить могут пенсионный возраст! чем больше пдохнет тем меньше платить
Гость154767
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Россия в мондраже после того как Азербайджан разебал ее Карабахе
Гость156360
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россияне просто мрут. от "хорошей" жизни
Гость156360
Пожаловаться Ответить
Россия продолжает фиксировать резкое ускорение естественной убыли населения.
Число смертей в стране в январе 2021 года увеличилось на 33,9%, сообщил в пятницу Росстат. За месяц в РФ скончались 217,8 тысячи человек - на 55,7 тысячи больше, чем в тот же месяц год назад.
Зафиксированная Ростатом месячная скорость вымирания населения соответствует годовой смертности в 2,6 млн человек - рекордной за все время статистики, охватывающей период с конца Великой Отечественной Войны.
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