В Совфеде прокомментировали вопли Украины по "Северному потоку - 2"

В Совфеде прокомментировали вопли Украины по "Северному потоку - 2"
Jens Büttner/www.globallookpress.com
Вашингтон не руководствуется интересами Киева при принятии подобных решений, считает сенатор

Соединенные Штаты не смогут остановить строительство "Северного потока – 2". Как объяснил сенатор от Крыма Сергей Цеков, Белый дом не пойдет на очередные санкционные меры, так как не решится на рестрикции, угрожающие европейской экономике.

Ранее замглавы офиса Зеленского Юлия Свириденко выступила с призывом к Соединенным Штатам принять очередной санкционный пакет, направленный на срыв строительства газовой магистрали.

Во время выступления на видеоконференции Атлантического совета украинская чиновница отметила, что Киев будет весьма признателен Белому дому за ограничения против проекта, так как его срыв является для украинской стороны вопросом критической важности.

Позднее заявление Свириденко прокомментировал российский сенатор, отметивший, что санкции в отношении "Северного потока – 2" затрагивают не только саму Германию, но и остальные европейские государства, чьи кампании проявляют заинтересованность в прямых поставках топлива.

"В Европе понимают, что это дешевле и надежнее, чем газ через Украину", – заявил Цеков в интервью РИА "Новости".

Сенатор также сообщил, что Штаты не станут действовать во вред экономике Европы. Уже сейчас Белый дом находится в затруднительной ситуации – администрация приняла бесчисленное количество мер против участников проекта, а результатов так и не увидела.

Ранее американский сенатор Тед Круз, представитель республиканской партии, призвал Байдена к расширению санкций против "трубопровода Путина".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Труба России. Путину труба
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Государственный департамент США прокомментировал вопли России по "Северному грязепотоку - 2". Вашингтон не руководствуется требованиями Кремля при принятии подобных решений. В Европе понимают, что нефть и газ из Ближнего Востока гораздо выгоднее и дешевле. Россию страны Запада воспринимают как ненадежную автозаправку, которая в любой момент может взлететь в воздух. На фоне углубляющегося политического и экономического кризиса России ни одна страна не захочет иметь с ней деловые отношения.
гость
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156360 <цензура>*арок с ж/д рельса жо*ой слезь, если продлять не будешь, у тебя время вышло! Бандер-извращенец.
Гость159051
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Кто вообще считается с интересами Куева.. это даже смешно. Всем миром им помогают, толку 0, всё разворовывается, в Г как жили так и живут, так и будут жить, с единственной радостью в жизни, что у москаля корова сдохла.
Гостьgermanija
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vernite zoloto rossiji
крым наш
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свинорылым скоро опять тарифы на газ повысят ! опять будут с плакатами бегать,радоваться!!!БУ-ГА-ГА !!!!!!!!
Гость157604
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Гость156360
кончина будет у вас, платить то вы будете
Эк ты губенки раскатал. Губозакаточную машинку подарить?
Человек
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Гость156360
кончина будет у вас, платить то вы будете
Кто тебе платить будет, ущербный??? Долг в 3 ярда верните для начала, ворье.
Человек
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Як же можно гонять гааз из страны "агрессора"?????? Хохлы должны сами перекрыть трубу, что бы не помогать нам с ними "воевать". Я мля вообще не понимаю, эти придурки думают, что Байдену есть до них дело???? Да омерикосам просто раньше надо было свой сразый сланец продать в Гейропу. И им разницы не было как наш газ туда попадает, они бы хохлам гонять его запретили, конец был бы один. А теперь похоже всем по хрену, кроме кучки бесноватых сенаторов, этих мразей русофобских, слюнями бы <цензура> не поперхнулись когда визжят.
Гость156360
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крым наш
каклосвиньи пуканы рвут ! чуют свою кончину !
кончина будет у вас, платить то вы будете
крым наш
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каклосвиньи пуканы рвут ! чуют свою кончину !
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