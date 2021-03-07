Президента США высмеяли в журналисты

Байден неожиданно оконфузился во время выступления, касающегося плана по "спасению Америки". Демократ пытался обосновать прописанные в проекте баснословные траты на борьбу с COVID-19 в стране – по принятому в Сенате документе предполагается выделить на это 1,9 триллиона долларов – но начал запинаться и теряться.

Американский президент читал выступление с суфлера. На 24-ой минуте ему стало крайне сложно выговаривать написанные слова. Президент растерялся, пытаясь исправить ситуацию. Однако через время 78-летний глава смог собраться и продолжил читать.

Произошедшее не смогло не привлечь внимание журналистов к состоянию Байдена. Журналистка американского издания Gateway Pundit Кристина Лайла заявила, что произошедшее – еще один пример того, что с главой страны происходит что-то неладное, но СМИ упорно игнорируют этот факт.

"Умственных способностей Джо Байдена больше нет, но СМИ отказываются признавать, что у него слабоумие", – пишет она.

Лайла полагает, что именно из-за этого американскому президенту не дают отвечать на вопросы журналистов после конференций. Напомним, пару дней назад Белый дом неожиданно прервал выступление президента на моменте, когда тот предложил задать ему вопросы. Объяснений случившемуся никто не дал.

Слухи о состоянии здоровья Байдена ходили еще во время предвыборной кампании. Тогда представители демократической партии уверяли – все это лишь дезинформация Москвы, желающей очернить репутацию 78-летнего кандидата в президенты.