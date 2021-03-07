Власти страны активно попихивают в массы идею нависшей "угрозы с Востока"

Количество подростков в Эстонии, готовых взять оружие, чтобы отразить нападение на страну возросло по сравнению с прошлым годом. Если раньше их доля состовляла 54%, то сейчас такая позиция наблюдается у 63%. Об этом сообщил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

Министр заявил, что в стране сохраняется высокий уровень патриотизма. Так, за учение о гособороне в школах высказываются около 81% населения. 77% эстонцев выразили готовность участвовать в обороне. Три четверти граждан поддерживают присутствие в стране войск НАТО, а около 65% полагают, что дислокация в стране войск Альянса повысыла ее защищенность.

Решение о дислокации контингента альянса в Эстонии было принято на Варшавском саммите 2016 года с целью "сдерживания России", напоминает RT. Лаанет также заявляет, что именно Россия представляет для страны наибольшую опасность.

Министр обороны полагает, что Эстония якобы может подвергнуться нападению со стороны РФ. По его мнению, Москва готова развязать войну по причине "социально-экономических" проблем внутри России.

Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский полагает, что миф об "угрозе с Востока" превратился для эстонских властей в навязчивую идею, которой "заразили" значительную часть населения страны.

"В том, что происходит в Эстонии, есть элементы сумасшествия. С помощью русофобии и выдавливания альтернативного взгляда на Россию руководство Эстонии отвлекает людей от внутренних проблем. И теперь, если верить результатам соцопросов, молодое поколение воспринимает Россию как врага, а под патриотизмом понимается прежде всего борьба с восточным соседом", – полагает он.

По мнению эксперта, русофобский курс давно превратился для Эстонии в способ выражения лояльности Соединённым Штатам. В свою очередь, США используют небольшую прибалтийскую республику как плацдарм для учений и провокаций вблизи российских границ

