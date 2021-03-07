Китайцы обнаружили несостыковки в расследовании крушения "Боинга" МН17

Китайцы обнаружили несостыковки в расследовании крушения "Боинга" МН17
Малазийский Боинг. Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/www.globallookpress.com
В Поднебесной считают, что западное следствие не интересуют реальные обстоятельства катастрофы

Китайские эксперты внимательно следят за развитием ситуации вокруг крушения малайзийского лайнера. По их мнению, в этом деле есть много странностей, которые объясняются желанием скрыть правду и надавить на Россию.

Так, обозреватели издания Sohu, обратили внимание, что за такой долгий срок (расследование по делу длится шесть лет) давно должны были появиться неопровержимые доказательства виновности той или иной стороны. Однако их нет.

При этом западные эксперты рассматривают лишь одну версию, согласно которой во всем виновата наша страна и ополченцы Донбасса. Именно с такой однобокостью подхода китайцы связывают то, что в расследовании этой кровавой катастрофы так и не поставлена точка.

Европейцы отвергают доказательства России, которая давно передала им материалы, согласно которым в районе падения самолета находился ракетный комплекс "Бук", принадлежащий военным Украины. Зарубежных блюстителей порядка такие сведения не интересуют. Они придерживаются версии, что лайнер был сбит российской ракетой, и другого слушать не хотят.

В Китае выразили мнение, что в этом деле европейцев больше интересует возможность надавить на Россию, чем действительно разобраться в произошедшем, передает издание "ПолитРоссия".

Кстати, недавно независимый технический эксперт Юрий Антипов заявил, что Европа начинает видеть "прорехи" в этой истории. Специалист убежден, что западная пресса перестала доверять собственной пропаганде по теме крушения самолета над Украиной.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость157347
Пожаловаться Ответить
Гость159742
Четко помню как по всем каналам рофедиции трзвонили, что (ё)болченцы сбили Украинский военный самолет! А, потом как узнали , что совершено международно уголовное преступление так сразу стали искать всяких там Волошиных и я не я и хата не моя! Тут все понятно как божий день! Агрессия "осеменителя стерхов" против суверенного государства очевидна! Интерсно будет как эта птица "осеменитель" закончит свою "песню"!
Ведь всем и вся понятно, что это преступное пернатое животное!
Ты зашореное узколобое существо, даже не существо. а слизь с дендридами, которую пустили кнопки потыкать. "Агрессия "осеменителя стерхов" против суверенного государства очевидна!" - речь о самолете, который совершал международный рейс, и который почему-то "суверенное государство" допустило к пролету по небезопасному маршруту, вот это можешь объяснить?
Гость159742
Пожаловаться Ответить
Четко помню как по всем каналам рофедиции трзвонили, что (ё)болченцы сбили Украинский военный самолет! А, потом как узнали , что совершено международно уголовное преступление так сразу стали искать всяких там Волошиных и я не я и хата не моя! Тут все понятно как божий день! Агрессия "осеменителя стерхов" против суверенного государства очевидна! Интерсно будет как эта птица "осеменитель" закончит свою "песню"!
Ведь всем и вся понятно, что это преступное пернатое животное!
Настоящий Одессит
Пожаловаться Ответить
Да уж....глаза узкие, а видят далеко)
1
новости партнеров

В Совфеде прокомментировали вопли Украины по "Северному потоку - 2"

Вашингтон не руководствуется интересами Киева при принятии подобных решений, считает сенатор

Почему РФ и Франция выслали дипломатов тайно

"Обмен любезностями" между странами произошел еще в конце 2020 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей