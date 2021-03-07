США встревожили успехи России

США встревожили успехи России
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Байдену посоветовали пересмотреть позицию в отношении Москвы

Если рассматривать Россию не с точки зрения "слабой" страны, а напротив, здраво оценивая все ее достоинства, то Штаты не удастся обвести вокруг пальца, считает Глава Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински.

В статье для издания The Hill он призвал американского президента Джо Байдена при формировании позиции в отношении Москвы пересмотреть ряд ключевых тезисов. К примеру, начать формировать стратегию с глубокого понимания российских интересов, мощи и поступков, а "не исходя из того, что в их основе лежит слабость, структурный упадок, уязвимость или какие-то другие недостатки". Он подчеркнул – понимание не означает признание. 

"Скорее, это умение оценивать Россию такой, какая она есть, а не такой, какой ее хочет видеть Вашингтон", – поясняет он.

Хумински полагает, что описание России отличается от того, какая она на самом деле. По его мнению, в стране принимают решения исходя из анализа возможностей, интересов и уже имеющихся ресурсов. Так, считает эксперт, поступают разумные и грамотные государства. 

"Россия захватила Крым практически без конфликта (и, конечно, с минимальной реакцией Запада), поддерживает конфликт на востоке Украины и проводит зарубежные операции в Сирии. Все это – с замечательными результатами. Это точно не признаки "слабой" власти",– заявил он.

Политолог также предупредил, что нельзя игнорировать стратегические интересы Москвы, в противном случае она будет постоянно обводить Вашингтон вокруг пальца. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость Вовка Шилов 0505707696
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Ну и пусть С СУ ТСЯ дальше, пендосовские ТВАРИ, хозяева укроСТАДА и Дурки!
крым наш
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бздят амеры
Настоящий Одессит
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Даже здесь без хохлятского <цензура> не обходится.
Гость154767
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Какие успехи? <цензура> соседям у двери.
Гость152212
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Гость151883
В геноциде собственного населения у России потрясающие успехи
Ну что ты <цензура> лазишь по вражеским сайтам и гадишь везде? Занимайся своим домом
Гость159748
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Ну дурак...
Гость151883
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В геноциде собственного населения у России потрясающие успехи
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