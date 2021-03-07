На Украине планируют "сокрушить" Россию за Донбасс

На Украине планируют "сокрушить" Россию за Донбасс
Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Помощь Киеву в этом окажет Запад

У Украины есть собственная стратегия по деоккупации Донбасса, но пока она ждет одобрения руководства страны, заявил советник министра внутренних дел Валерий Поцелуйко.

Он полагает, что закрытие каналов и новые санкции против Медведчука стали сильным ударом по России. И теперь Путин может жестко ответить, но когда и в какой степени на Украине пока не знают. 

"Уверяю вас, что мы готовы к ответу, готовы к агрессии, готовы даже к полноценному вторжению. По словам министра, если это будет тотальное наступление россиян, оно будет сокрушительным для них", – заявил он в интервью OBOZREVATEL. 

Во-первых, это будет возможно, поскольку у Украины есть собственная авиация. Во-вторых, у нее есть поддержка Запада, отметил Поцелуйко. 

Он выразил надежду, что власти страны примут решение по стратегии в ближайшее время, поскольку готовы вернуть территории, но при одном условии – сперва Россия должна вывести оттуда свои войска, чтобы они зашли в регион, начали контролировать границу и "проводили там все, что угодно". 

Ранее в Киеве озвучили дату возвращения контроля над участком границы между Донбассом и Россией. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость151716
Пожаловаться Ответить
Гость154767
России разеб в Карабахе окажется смертельным
Я вот как-то не пойму. Ты армян русскими считаешь? Если ты про договор по коллективной безопасности. Так Каробах не является частью Армении или Азербайджана. Первая даже не признала его своей территорией. А так, РФ сейчас порядок там наводит и остужает горячие головы. И вообще хорошо пургу гнать, к тому же не в тему статьи. ))
Гость Вовка Шилов 0505707696
Пожаловаться Ответить
Гость154767
Россию поставили раком и поиимели в Карабахе,
Так это тебя родила СПИДозно-сифилитичная мать-плечевая проститутка в общественном деревянном не мытом западенском сортире, через .ОПУ? Поздравляю с отличной наследственностью, укроТВАРЬ!
Гость157347
Пожаловаться Ответить
Гость154767
Ну что жертва ты аборта, правда глаза колит?
Шлепок коровий, России надоело смотреть как армяшки с азерами друг-друга утюжат, пришла-посадила обоих за стол переговоров. Подписали перемирие, а чтобы не выпендривался никто - ввела миротворцев. Так лежи и не вякай, жди мух они <цензура> коровье уважают
Гость154767
Пожаловаться Ответить
Гость154767
Россию поставили раком и поиимели в Карабахе,
Ну что жертва ты аборта, правда глаза колит?
Гость154767
Пожаловаться Ответить
Гость157347
Когда это Россия проиграза войну в Карабахе? Ты по меньше пей стекломой то олень инкубаторный
Россию поставили раком и поиимели в Карабахе,
Гость157347
Пожаловаться Ответить
Андтидот
Эй, "миролюбивые" россияне! Чего так взбудоражились? Вас на ОДРЛО НЕТ!!! КРЫМ ВЫ НЕ ОКУППИРОВАЛИ, ПРАВДА? Нападать на Украину вы не будете! Ну и "тупые" украинцы. Но вы то умные! Не волнуйтесь. Прийдете - получите!
У вас получалка не доросла, смотреть на нее смешно. "Во-первых, это будет возможно, поскольку у Украины есть собственная авиация" - держите меня семеро! Авиация??? Правда чтоли??? А, еще могучий флот же! Один элитный спецназ "Алконафты Порошенко" чего стоит! Все России <цензура> рыпаться(((
Гость154672
Пожаловаться Ответить
Гость153371
НАРОД УКРАИНЫ ОЧНИТЕСЬ ----- КТО ВАМИ ПРАВЯТ ?????? ОТМОРОЗКИ - ВОРЫ И УБИЙЦЫ ---- ПРОДАЖНЫЕ ТВАРИ ---- ваш призидент ЧМО !!!
НАРОД РОССИИ ОЧНИТЕСЬ ----- КТО ВАМИ ПРАВЯТ ?????? ОТМОРОЗКИ - ВОРЫ И УБИЙЦЫ ---- ПРОДАЖНЫЕ ТВАРИ ---- ваш призидент ЧМО !!!
Гость157347
Пожаловаться Ответить
Гость154767
России разеб в Карабахе окажется смертельным
Когда это Россия проиграза войну в Карабахе? Ты по меньше пей стекломой то олень инкубаторный
Андтидот
Пожаловаться Ответить
Эй, "миролюбивые" россияне! Чего так взбудоражились? Вас на ОДРЛО НЕТ!!! КРЫМ ВЫ НЕ ОКУППИРОВАЛИ, ПРАВДА? Нападать на Украину вы не будете! Ну и "тупые" украинцы. Но вы то умные! Не волнуйтесь. Прийдете - получите!
гость
Пожаловаться Ответить
Бандеры сделать ни чего не смогут, разве только наложить в штаны, какелосеруны, кроме как трахать друг друга ни чего не умеют, дегенераты.
1 2
новости партнеров

В Совфеде прокомментировали вопли Украины по "Северному потоку - 2"

Вашингтон не руководствуется интересами Киева при принятии подобных решений, считает сенатор

Россия разгромит НАТО за несколько дней и захватит Балтику

Польский генерал озвучил сценарии столкновения между российскими и западными военными

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей