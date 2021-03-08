NYT: Вашингтон отомстит Москве за "кибератаки"

NYT: Вашингтон отомстит Москве за "кибератаки"
Фото: Xinhua//www.globallookpress.com
США ответят России за взломы в течение трех недель

США твердо уверены, что в конце прошлого года за кибератаками на госучреждения стояла Россия. Поэтому американцы решили отомстить – в течение 21 дня Вашингтон ответит Москве. Об этом от источников в правительственных верхах разузнала газета The New York Times.

Издание утверждает, что мир ничего не заметит. Однако кибератаки якобы будут ощутимы для "разведки России, вооруженных сил и Владимира Путина". При этом одними кибератаками не обойдется. Журналисты пишут, что планируется ударить по россиянам и экономическими рестрикциями. 

Именно так глава США Джо Байден решил отреагировать на "действия" России. О том, что ответ будет, не раз говорили в Белом доме с первых дней президентства демократа. 

Вашингтон также планирует наказать и Пекин. Американцы считают, что хакерская группировка Hafnium, поддерживаемая властями Китая, взломала почтовые сервисы Microsoft и пыталась выкрасть некоторые данные об определенных учреждениях. 

О том, что правительственные ведомства США, в том числе, например, Минфин, подверглись взлому, стало известно в декабре 2020 года. Атаки продолжались в течение нескольких месяцев – хакеры воспользовались уязвимостью в программном обеспечении SolarWinds, которое поставляет Microsoft. США тут же решили, что за кибератаками стоит Россия, а именно – хакеры Cozy Bear, работающие на СВР. Позже в корпорации заявили, что у них есть доказательства причастности России, но какие именно, сообщать не стали. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость157918
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Байден по древности уже должен носить памперсы, чтобы от старости не <цензура> в штаны. Он олицетворяет пиндосию, вонючую и мерзкую. Президент-старец в маразме опасен для человечества и должен сдохнуть от новичка.
тимоха
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врут, как дышат. и очень нарываются. потом будут жевать сопли и как хохлы говорить. а нас-то за что.
Америка - прежде всего! Слава Джо Байдену!
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Если кацап использует лопату с целью совершения преступления, преступник должен сидеть в тюрьме. Если Россия использует интернет для совершения преступлений ее правительство, организации, граждане должны отвечать по всей строгости закона. "Преступник и вор должны сидеть в тюрьме". Если Россия ворует технологии Запада организаторы этих преступлений должны отвечать по всей строгости закона. Кибератакам последует простой ответ, - "В России глобального интернета нет". Вешайте россияне провода на деревья, перестукивайтесь по батареям, кидайте кизяками друг в друга. Это и есть Фуйло-кизяк-интернет.
Гость160352
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У Бидона старческий маразм. Скоро совсем крышка захлопнется.
Могиканин
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Джо Байда доведёт США до кризиса в Международных отношениях. Этот лживый потомок укропитеков не способен мыслить созидательно. Усыхающие мозги - это божье наказание за несправедливое и подлое обвинение России в том, что она не совершала.
БандероЁб
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В штаны себе навалите, пендосы? Вы только это и умейте, дебилы, еще бандеров пердолить и вафлить. Давайте, вперед, мы расстроимся!
Гость157491
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поразительно, почему ни кто ему песочницу не построил? ну пусть играл бы там с конгрессом и сенатом под руководством начальников штабов. а то ведь у нас памперсов не хвати для них
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