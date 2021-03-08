Роскомнадзор потребовал от "Фейсбук" восстановить доступ к материалам российских СМИ

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Руководство "Фейсбук" получило от Роскомнадзора письмо. Российское ведомство потребовало от соцсети вновь открыть доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах отечественных изданий – "Взгляда", РБК и ТАССа.
Ранее "Фейсбук" ограничил доступ к некоторым информационным материалам, которые выложили на официальных страничках этих российских СМИ. В публикациях речь шла о задержании сотрудниками ФСБ РФ сторонников украинской неонацистской группы "МКУ".
Роскомнадзор, как отмечается на сайте, указал "Фейсбук" на то, что соцсеть не соблюдает главные принципы свободного распространения информации, а также доступа к этим данным. Ведомство назвало действия интернет-платформы актом цензуры.
Президент России Владимир Путин 24 февраля подписал закон, касающийся штрафов за нарушение прав граждан России в интернете, включая цензуру российских СМИ. Если владельцы соцсети ограничивают право российских граждан на свободный поиск информации, то компании грозит административный штраф до одного миллиона рублей. При повторном нарушении – сумма штрафа увеличивается до трех миллионов рублей.
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