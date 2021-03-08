"Чушь": Песков ответил на выпад США в адрес России

"Чушь": Песков ответил на выпад США в адрес России
Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Представитель Кремля не стал сдерживаться в словах

В США нашли очередной повод раскритиковать Россию и в чем-нибудь обвинить. Так, американская газета The Wall Street Journal сообщила о том, что спецслужбы России активно пытаются дискредитировать западные препараты от коронавируса, например, Pfizer. Для этого они используют интернет и СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков жестко отреагировал на подобное обвинение. 

Издание написало, что представитель структуры госдепартамента по отслеживанию дезинформации, имя которого, конечно же, не раскрыли, рассказал журналистам о четырех маленьких интернет-ресурсах. Эти платформы, по его словам, работают совместно с российской разведкой. Якобы эти издания с небольшой аудиторией находятся за пределами США, владеют ими иностранные граждане. В статье указывается, что эти порталы рассказывают о побочных симптомах зарубежных препаратов против коронавируса, сомневаются в их безопасности и эффективности. При этом американский чиновник, естественно, не привел никаких доказательств связи этих интернет-ресурсов с РФ. 

Песков в разговоре с WSJ опроверг эти данные, заявив, что подобные обвинения в причастности России к кампании по дезинформации западных вакцин – это "чушь". Отечественные спецслужбы не имеют к критике препаратов никакого отношения. Представитель Кремля указал на то, что если рассматривать каждую негативную публикацию западных СМИ о "Спутнике V", как результат работы спецслужб США, то можно сойти с ума – так их много. 

Полина ИВАНОВА

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Гость159929
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Гость Вовка Шилов 0505707696
Так это и тебя родила СПИДозно-сифилитичная мать-плечевая проститутка в общественном вокзальном деревянном не мытом западенском сортире, через .ОПУ? Поздравляю с отличной наследственностью, укроТВАРЬ! Хайль, ПОДЗЕМНАЯ СКОТНЯ и Правый СФИНКТЕР!
Я хоть какое-то предложение внес, надеясь получить положительное мнение в США и Европе о нашей вакцине, составить конкуренцию их вакцине. Малолетка ты, я в тридесятом колене русский, даже примесей нет, а ты брызжешь ъавном.
Гость160462
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Россия не та страна,которая ДОЛЖНА под кем-то прогибаться.Концепция озвучена, а кто как её понимает,это их проблемы интеллекта, не зачем оправдываться...
Гость Вовка Шилов 0505707696
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Гость159929
Так в чем вопрос? Надо зарегистрировать Pfizer в России, закупить его тысяч 300 -500 и разрешить к применению, а потом посмотреть, как они отнесутся к Спутнику-<цензура>. Я полагаю, что Россия будет в плюсе!!! Надо работать на опережение, что бы не было повода у какой-то там газетенки открывать рот и вносить дрязги в межгосударственные отношения.
Так это и тебя родила СПИДозно-сифилитичная мать-плечевая проститутка в общественном вокзальном деревянном не мытом западенском сортире, через .ОПУ? Поздравляю с отличной наследственностью, укроТВАРЬ! Хайль, ПОДЗЕМНАЯ СКОТНЯ и Правый СФИНКТЕР!
гость
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159929 ты дурак овальный? Или ты как обычно чуркабандеросня? Поди в пиз*у со своей пендоклизмой, себе все 100500 шт. в жо*у засунь,
Гость159929
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Так в чем вопрос? Надо зарегистрировать Pfizer в России, закупить его тысяч 300 -500 и разрешить к применению, а потом посмотреть, как они отнесутся к Спутнику-<цензура>. Я полагаю, что Россия будет в плюсе!!! Надо работать на опережение, что бы не было повода у какой-то там газетенки открывать рот и вносить дрязги в межгосударственные отношения.
гость
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Пендосы поняли что их вакцина полное гов*о и ищут повод съехать с темы, а чё сразу мы, Москва виновата! Скачите на <цензура>* (к бандерам) пендосня!
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