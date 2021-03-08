Представитель Кремля не стал сдерживаться в словах

В США нашли очередной повод раскритиковать Россию и в чем-нибудь обвинить. Так, американская газета The Wall Street Journal сообщила о том, что спецслужбы России активно пытаются дискредитировать западные препараты от коронавируса, например, Pfizer. Для этого они используют интернет и СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков жестко отреагировал на подобное обвинение.

Издание написало, что представитель структуры госдепартамента по отслеживанию дезинформации, имя которого, конечно же, не раскрыли, рассказал журналистам о четырех маленьких интернет-ресурсах. Эти платформы, по его словам, работают совместно с российской разведкой. Якобы эти издания с небольшой аудиторией находятся за пределами США, владеют ими иностранные граждане. В статье указывается, что эти порталы рассказывают о побочных симптомах зарубежных препаратов против коронавируса, сомневаются в их безопасности и эффективности. При этом американский чиновник, естественно, не привел никаких доказательств связи этих интернет-ресурсов с РФ.

Песков в разговоре с WSJ опроверг эти данные, заявив, что подобные обвинения в причастности России к кампании по дезинформации западных вакцин – это "чушь". Отечественные спецслужбы не имеют к критике препаратов никакого отношения. Представитель Кремля указал на то, что если рассматривать каждую негативную публикацию западных СМИ о "Спутнике V", как результат работы спецслужб США, то можно сойти с ума – так их много.