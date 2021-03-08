Власти Киева подталкивают Незалежную к развалу

Экс-президент Украины Леонид Кравчук пригрозил России наказанием за ситуацию в Донбассе. В Сети тогда отметили, что Киеву придется не сладко, если он последует совету украинского политика и предпримет радикальные шаги в отношении России. С этим мнением согласился экс-депутат Рады Алексей Журавко.

Политик подчеркнул, что не стоит злить Россию. По его словам, россиян трудно вывести из себя, однако когда это все же произойдет, то "будет очень больно".

Как заявил Журавко РИА ФАНу, русские никогда не атакуют первыми, но если на них напали, то будут себя защищать.

Экс-нардеп добавил, что если Киев пойдет войной на Донбасс, то Украина как государство перестанет существовать. Из-за недальновидных действий Незалежной ее часть вполне может отойти РФ. Журавко предупредил Кравчука, что тот подобными высказываниями может доиграться. По мнению нардепа, Кравчук уже приложил руку к развалу одного государства – СССР. Теперь же он подталкивает к такому же исходу Украину.

Журавко считает, что если Киев начнет наступление на Донбасс при поддержке США и ЕС, то в Россию уйдут по меньшей мере 11 областей соседней страны, например, Днепропетровская, Харьковская, Киевская и другие. Экс-депутат Рады не исключил, что у первого президента Украины есть задание – развалить свою страну, а самая главная задача – создать для Москвы проблемы.