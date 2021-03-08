Турция пригрозила США проблемами из-за С-400

Турция пригрозила США проблемами из-за С-400
Фото: mod_russia/ twitter.com/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анкара призвала Вашингтон к конструктивному диалогу

США могут поплатиться за попытки заставить Турцию отказаться от российских ЗРК С-400. Об этом Вашингтон предупредил  официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. 

Помощник Реджепа Эрдогана объяснил: Анкара не станет терпеть ситуацию, когда другое государство ставит ультиматум – "либо будет по-нашему, либо никак". Такая позиция разворачивает Турцию к другим союзникам. 

В интервью Bloomberg Калын подчеркнул, что у Турции были противоречия и с Россией. Однако их удалось решить с помощью конструктивного диалога. Калына удивляет то, что США не хотят устранить проблему в их двусторонних отношениях таким же путем. Он рассказал, что Анкара хотела обсудить с Вашингтоном тот факт, что их тревожит возможность того, что С-400 могут представлять угрозу американским истребителям F-35 в техническом плане. Американцы же ответили, что вопрос не технический, а политический. Представитель Эрдогана уверен, что Турция может обладать и американским оружием, и российским и это не будет нарушать систему обороны НАТО. 

Калын обратил внимание, что американцы должны понять – вопрос с С-400 в Турции не считают чем-то необдуманным и несерьезным, решение о приобретении российской системы принималось в течение долгого времени. 

США уже больше года недовольны тем, что Турция решила купить у России С-400. Вашингтон грозился лишить Анкару контракта на F-35, если та не откажется от российского оружия. Взамен американцы предлагали свои комплексы Patriot. Турков такой расклад не устроил. В конце 2020-го США против Турции ввели санкции по этому вопросу. 

Впрочем, некоторые эксперты не исключают того, что на выгодных для себя условиях Турция могла бы и отказаться от российского оружия. 

Полина ИВАНОВА

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