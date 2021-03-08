В Сербии заявили о попытке госпереворота

Разговоры президента страны годами незаконно прослушивались

В Сербии разгорелся скандал. Там заговорили о попытке госпереворта. Недавно выяснилось, что телефонные разговоры президента страны Александра Вучича прослушивали годами. Премьер-министр республики Ана Брнабич сочла, что произошедшее – попытка свергнуть действующую власть.

По ее словам, люди, которые должны были защищать главу страны от зарубежных агентов, прослушивали его и членов семьи. Брнабич не исключает того, что в этом могут быть замешены бывшие чиновники из правительства. При этом, она отметила в интервью TV Pink, что в разговорах, которые заполучили злоумышленники, не было ничего, что могло бы подпортить репутацию Вучича. 

Ранее глава сербского МВД Александр Вулин рассказал, что речь идет о более полутора тысячи телефонных разговоров. Он подчеркнул, что к незаконным действиям причастны высокопоставленные сотрудники ведомства. 

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