Разговоры президента страны годами незаконно прослушивались

В Сербии разгорелся скандал. Там заговорили о попытке госпереворта. Недавно выяснилось, что телефонные разговоры президента страны Александра Вучича прослушивали годами. Премьер-министр республики Ана Брнабич сочла, что произошедшее – попытка свергнуть действующую власть.

По ее словам, люди, которые должны были защищать главу страны от зарубежных агентов, прослушивали его и членов семьи. Брнабич не исключает того, что в этом могут быть замешены бывшие чиновники из правительства. При этом, она отметила в интервью TV Pink, что в разговорах, которые заполучили злоумышленники, не было ничего, что могло бы подпортить репутацию Вучича.

Ранее глава сербского МВД Александр Вулин рассказал, что речь идет о более полутора тысячи телефонных разговоров. Он подчеркнул, что к незаконным действиям причастны высокопоставленные сотрудники ведомства.