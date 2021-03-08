Победа в гонке вакцинации за Россией: Москва заполучила козырь против Брюсселя

Победа в гонке вакцинации за Россией: Москва заполучила козырь против Брюсселя
Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Европейцы все больше разочаровываются в действиях Брюсселя, чем РФ ловко воспользуется

Все больше государств Центральной и Юго-Восточной Европы склоняются к тому, чтобы приобрести вакцину от коронавируса у России или Китая. Тем временем Европа терпит поражение – люди недовольны медленным процессом вакцинации. На это указали авторы издания Balkan Insight, которые сочли, что Москва уже выиграла у Запада борьбу в вопросе вакцинации. 

Журналисты издания полагают, что результат этой "войны" крайне важен – он будет влиять на геополитику в ближайшие годы. Авторы статьи обращают внимание на слова главного редактора Carnegie.ru Максима Саморукова о том, что Россия может взять на себя обязательства, которые не смог выполнить ЕС. Тем более что сомнений в эффективности "Спутника V" на Западе с каждым днем становится все меньше. 

Венгрия уже начала закупку российского препарата, затем так же поступила Словакия. Другие страны тоже обсуждают возможность обратиться за помощью к Москве, например, свой интерес высказывали в Чехии, Германии, Хорватии.

Авторы материала объясняют: странам приходится самостоятельно решать вопрос с вакцинацией населения, которая отстает от всех возможных планов, так как ЕС не справляется с этой задачей. К концу лета, по мнению ученых, привить 70% населения в странах, связанных с ЕС, смогут лишь Венгрия и Великобритания. И это говорит о проигрыше Брюсселя. 

Журналисты пишут, что Россия, получив инструмент мягкой силы, не упустит возможности подорвать положение Европы и оторвать ее от США, а заодно улучшить свой геополитический имидж. В итоге, заключили авторы, Москва преподала Брюсселю урок тем, что многие страны разворачиваются в ее сторону. 

Ранее США пришлось похвалить российскую вакцину.

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