Дипломат призвал Украину подготовиться к разрыву отношений с Россией

Дипломат призвал Украину подготовиться к разрыву отношений с Россией
Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Киев должен знать, что делать при различных сценариях развития событий

Украина должна готовиться к тому, чтобы разорвать все отношения с Россией. Так считает бывший посол Незалежной в США Валерий Чалый. 

Дипломат утверждает, что Киеву нельзя иметь никакого взаимодействия с страной-"агрессором". Чалый уверен, что украинцам нужно готовиться к прекращению дипломатических отношений. По его словам, если будут какие-то дальнейшие шаги, то срочно объявлять о своем решении, не уточнив, какие именно шаги могут послужить причиной разрыва отношений. 

При этом Чалый не думает, что Украина и Россия после этого не могут решать консульские вопросы. По его мнению, можно попросить третью сторону заниматься этим делом.  

Чалый также призвал Запад в эфире телеканала "Еспрессо" ввести против РФ новые рестрикции. Он понадеялся, что ограничительные меры могут объявить после общения президента США Джо Байдена с государствами НАТО. 

Ранее на Украине заявили, что пойдут на крайние меры, если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В Москве же не раз обращали внимание Киева на то, что РФ готова помочь решить конфликт на юго-востоке Украины, но не является его участником. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
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Давно пора. Бандерлоги все грозят, а на самом деле - очко то у них слабовато.
гость
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Давайте, мы рады будем! Да, еще, нападите на нас, мы ждем! Новичок девать не куда! И ядрены бонбы с петардами. Будем вас тварей морить.
Гость160677
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Скорей бы уже прекратили.
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