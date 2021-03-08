Аналитики указали на двух возможных преемников Лукашенко

Аналитики указали на двух возможных преемников Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тихановская в этот список не попала

В последнее время все больше появляется сообщений о том, что весной возобновятся протесты в Белоруссии. Светлана Тихановская, экс-соперница президента РБ Александра Лукашенко, и вовсе заявила, что его режим падет уже этой весной. Аналитики решили поразмыслить, кто может занять место Батьки. 

Популярный в Белоруссии телеграм-канал "Минская Семибоярщина" отметил, что все заинтересованные стороны активизировались в последнее время. Аналитики канала сочли, что Лукашенко уже не сможет удержать власть. Тихановская, Павел Латушко (член Координационного совета Белоруссии), а также бизнесмен Валерий Цепкало шансов на победу не имеют. И причина этого не в том, что у этих кандидатов нет народной поддержки. Наоборот, белорусы активно поддерживают этих оппозиционеров. Однако у них есть одна общая проблема – они не живут на территории Белоруссии уже больше 180 дней.

Во всем мире принято, что главой страны может стать тот гражданин, который прожил определенное время на родине. Срок каждое государство определяет само для себя. Именно поэтому эти трое политиков не смогут выдвинуть свои кандидатуры. Ни США, ни Европа, ни Россия не признает их участие в выборах, отмечают авторы канала. 

Эксперты подчеркнули, есть кандидатура Сергея Румаса, экс-премьера Белоруссии. Но и он не проживает сейчас в Республике, а вот сколько времени, неизвестно. Есть ли у него возможность вовремя вернуться на родину, вопрос открытый, отмечают аналитики. Поэтому, по их мнению, остается оппозиционерка Мария Колесникова и банкир Виктор Бабарико. Впрочем, их выдвижению может помешать неожиданный тюремный срок. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Запад еще не отказался от идеи свергнуть Лукашенко. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Редактор
Пожаловаться Ответить
Да-сс. Название статьи надо-бы поменять!
Гость160066
Пожаловаться Ответить
Де факто - они указали только на НЕВОЗМОЖНЫХ преемников....
Гость Вовка Шилов 0505707696
Пожаловаться Ответить
Аналитики указали на двух возможных преемников Лукашенко: Это КваКваКов И ЗЕлупа!
1
новости партнеров

США встревожили успехи России

Байдену посоветовали пересмотреть позицию в отношении Москвы

Россия разгромит НАТО за несколько дней и захватит Балтику

Польский генерал озвучил сценарии столкновения между российскими и западными военными

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей