Республиканцы указали на промахи Байдена по “Северному потоку - 2”

Республиканцы указали на промахи Байдена по “Северному потоку - 2”
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
У нового американского президента слова расходятся с делом

Конгрессмены требуют больше санкций против российского газопровода.

Письмо в адрес госсекретаря Энтони Блинкена направили республиканцы в палате представителей Конгресса. Авторов послания беспокоит политика президента Штатов Джо Байдена по “Северному потоку – 2”, говорится в документе.  Об этом пишет РИА Новости. Планы, по мнению республиканцев, не выполняются. Обратившиеся к главе госдепа США конгрессмены намекнули на промахи Байдена в отношении российского проекта. Мол, администрация президента делает заявления о намерениях ввести санкции и ничего не делает, передает РИА ФАН.

Американскому лидеру указали на целый список, куда входят 15 судов и ряд компаний, которые задействованы в реализации проекта. При этом ограничительные меры против них не ввели. Байдена призвали поторопиться и исправить ситуацию с санкциями.

Ранее свое недовольство выразил сенатор-республиканец Тед Круз, который так же потребовал расширить рестрикции. Он заблокировал кандидатуру одного из претендентов на пост главы ЦРУ и отказался снимать блокировку, пока его условия не выполнят.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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