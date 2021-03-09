Санкции США против "Северного потока-2" заменят на другое наказание – эксперт

Санкции США против "Северного потока-2" заменят на другое наказание – эксперт
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Глава Белого дома оказался между двух огней: европейцам нужен газопровод, спонсорам республиканцев он мешает

Ослабление давления на "Северный поток-2" президенту США Джо Байдену придется компенсировать другими антироссийскими санкциями. Так считает политолог Борис Межуев.

Он напомнил, что Байден и его Демократическая партия любят вслух обличать Россию, но для экономического преследования у них нет повода. В то же время за блокировку нового газопровода в Европу рьяно выступает Республиканская партия, которую финансируют американские нефтегазопромышленники. Им выгодно сокращение присутствия РФ на европейском рынке, поэтому республиканцы активно лоббируют такие законопроекты.

"В этом плане Байдену тяжело отбиваться, но отбиваться ему хочется, потому что он заинтересован в налаживании отношений с Германией и континентальной Европой в целом",

– поясняет Межуев. По его мнению, республиканцы будут давить на Байдена, повторяя мантру про "российскую угрозу". Но поскольку европейцы ясно дали понять, что заинтересованы в "Северном потоке-2", Белый дом попробует не вмешиваться в этот проект, усиливая антироссийские действия по другим экономическим направлениям.

"Байден будет маневрировать, пытаться как бы компенсировать отказ от слишком сильного давления на "Северный поток 2" какими-то другими санкциями или обещаниями санкций – против суверенного долга России, против отдельных фигур",

приводит РИА "Новости" мнение политолога.

Ранее сенаторы-республиканцы направили Байдену письменные претензии, что он до сих пор не ввел санкции против ряда компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

На днях США привели в действие первый пакет новых санкций против РФ. Вторая часть, касающаяся в том числе госдолга России, может быть объявлена в июне.

Николай ВИКТОРОВ

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