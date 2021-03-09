Союзное государство откажется от единой армии - посол России

Союзное государство откажется от единой армии - посол России
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Государства ограничатся лишь договором ОДКБ

Россия не видит на сегодняшний день необходимости в формировании единой армии РФ и Белоруссии. Соответствующее заявление сделал российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.

По словам представителя российской дипломатической миссии, единая армия является журналисткой "фантазией" и "гипотезой". Однако в реальности подобная необходимость отсутствует.

Мезенцев считает, что для эффективного взаимодействия государств, направленного на сохранение безопасности у своих рубежей, достаточно лишь сохранения нерушимости госграниц России и Белоруссии, которая обеспечивается договором ОДКБ.

Также российский посол отметил, что взаимодействие между военными ведомствами обеих стран демонстрирует общую готовность делиться необходимой информацией.

Фактом успеха в военном сотрудничестве являются ежегодные военные учения, которые говорят о том, что Москва и Минск могут обеспечить общую обороноспособность, о чем Мезенцев заявил в интервью телеканалу РБК.

Ранее российский дипломат заявил, что цивилизованные государства, как правило, стремятся к международному сотрудничеству, в то время как Евросоюз предпринимает попытки для создания помех в партнерских проектах РФ и Белоруссии. По словам Мезенцева, Запад не соглашается с политической интеграцией двух стран, и по этой причине стремится разорвать ее.

Сам глава республики Александр Лукашенко заявил недавно, раскрыв темы переговоров с Путиным в Сочи, что работа над интеграцией Белоруссии и России не имеет смысла, а действующую систему отношений можно развить таким образом, что сотрудничество Москвы и Минска станет теснее, чем взаимодействие субъектов в РФ.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
Мыкола, ты тупой дерьмоед бульбашский, вы нам, России, в пиз*у не нужны со своим гемороем усатым, территория нужна а не ты гандо*. Понял?
Мыкола Голожопоротько
Пожаловаться Ответить
Тебе ли трындеть укропитек? Дядьколюб хирой сосала! Шаровары свом зашей чубатый вояка
гость
Пожаловаться Ответить
У них нет армии, одни комбайны, бульбаметы и куча шлангов-либерастов во главе с бабой. Картофельная дивизия!
1
новости партнеров
По теме

Кому выгодны санкции против России: экономист дал ответ

Основной удар примут на себя нерезиденты, которые могут покинуть российский рынок

Республиканцы указали на промахи Байдена по “Северному потоку - 2”

У нового американского президента слова расходятся с делом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1485 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей