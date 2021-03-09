Обострение ситуации в Белоруссии ожидается 25 марта - КГБ

Обострение ситуации в Белоруссии ожидается 25 марта - КГБ
Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
К беспорядкам готовятся как оппозиционеры, так и правоохранители

Ситуация в Белоруссии сейчас стабильная. Об этом доложил главе республики Александру Лукашенко во вторник, 9 марта, председатель Комитета госбезопасности (КГБ) Иван Тертель. Однако уже через пару недель все может измениться.

По словам главы КГБ, на Белоруссию сейчас идет "беспрецедентное давление" извне. Это проявляется как в санкционной политике, так и других вещах. Кроме того, спецслужбы зафиксировали попытки раскачать ситуацию изнутри.

"Доложено о конкретных лицах, планах дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25-27 марта",

– уточнил Тертель. По его словам, Комитет работает, и у правоохранителей "достаточно сил и средств" на то, чтобы эффективно реагировать на подобные угрозы. Тем более, что намерение дестабилизировать ситуацию в стране с наступлением теплого сезона анонсировалось давно, и к этому готовились все. В частности, правоохранителям удалось выявить и задержать группу лиц с большим арсеналом оружия.

Ранее Лукашенко рассказал о планах оппозиции "снести ему голову".

Николай ВИКТОРОВ

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Или власть придет из вне, или будет усач в гов*е. Второй вариант лучше. Потом отпида*асите его посудомоем или хлоркой, чё там у вас есть.
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