Российские и китайские исследователи будут работать на перспективу присутствия человека на спутнике Земли

Россия и КНР подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной исследовательской станции на Луне. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

Документ от имени правительств двух стран подписан 9 марта в режиме видеоконференции гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным и руководителем китайской национальной космической корпорации Чжан Кэцзянем.

Подписанты меморандума, руководствуясь принципами паритетного распределения прав и обязанностей, будут содействовать сотрудничеству по созданию лунной станции с доступом для всех заинтересованных государств и международных партнеров.

Все эксперименты и исследования на поверхности и/или на орбите Луны направлены на возможность длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на спутнике Земли.

