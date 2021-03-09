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Россия и КНР подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной исследовательской станции на Луне. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".
Документ от имени правительств двух стран подписан 9 марта в режиме видеоконференции гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным и руководителем китайской национальной космической корпорации Чжан Кэцзянем.
Подписанты меморандума, руководствуясь принципами паритетного распределения прав и обязанностей, будут содействовать сотрудничеству по созданию лунной станции с доступом для всех заинтересованных государств и международных партнеров.
Все эксперименты и исследования
на поверхности и/или на орбите Луны направлены на возможность
длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на спутнике Земли.
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