Российские власти не видят повода для нового саммита по Донбассу

Стремление президента Украины Владимира Зеленского встретиться с кем-либо по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе вне "нормандской четверки" является его личным делом. Так прокомментировал источник РИА "Новости" во властных структурах РФ сегодняшнее заявление украинского лидера о том, что он найдет возможность в индивидуальном порядке провести переговоры с главами России, Франции и Германии.

"Желание Зеленского встречаться с лидерами нормандского формата по отдельности – его личное дело, это вопрос двусторонних отношений", – цитирует источника телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Также собеседник агентства сообщил, что в настоящий момент не готовится саммит "четверки", поскольку повода для его созыва нет, т.к. не выполняются решения предыдущей встречи, которая прошла в декабре 2019 года.

Напомним, сегодня пан Зеленский, кроме яркого заявления по нормандскому формату, не смог конкретно ответить на вопрос, повлияли ли введенные им санкции в отношении лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и ряда членов его партии и нескольких оппозиционных телеканалов на обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Владимир Александрович отметил, что "последствия имеются" и констатировал увеличение "на фронте" провокаций.

