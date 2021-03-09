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Служба безопасности Украины допросила лидера политдвижения "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука по делу о госизмене. Об этом сообщает украинский "Интерфакс" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что депутат Верховной рады, кум президента РФ Владимира Путина явился в СБУ во вторник, 9 марта. Скорее всего, Медведчука допрашивали в рамках открытого против оппозиционного политика дела о государственной измене.
Также сегодня на допрос был вызван и экс-глава Незалежной, лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко. Однако "шоколадный король" проигнорировал свой поход к следователям.
Возможно, Порошенко и Медведчук должны были дать свои показания после появившейся в публичном пространстве аудиозаписи телефонного разговора якобы главы ОПЗЖ и
экс-помощника президента РФ Владислава Суркова. На ней неизвестные лица
обсуждают компромиссы, на которые готов пойти Петр Алексеевич в условиях гражданской войны в Донбассе.
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