Какие санкции США способны разрушить экономику России: ответ эксперта

Какие санкции США способны разрушить экономику России: ответ эксперта
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Из-за новых ограничительных мер Москва может потерять 160 миллиардов долларов

Санкции США на экспорт российской нефти способны нанести сильнейший удар по экономике России, считает экс-заместитель председателя Центробанка, член совета директоров Внешторгбанка, финансист Олег Вьюгин.

В том случае, если наша страна останется без выручки от экспорта "черного золота", это будет иметь эффект шокового удара для экономики РФ, пишет URA.ru. Подобные ограничительные меры могут привести к тому, что Россия рискует потерять порядка 160 млрд долларов.

При этом Вьюгин, выступавший в эфире "Эха Москвы", добавил, что подобные санкции нанесут серьезный ущерб не только российской, но и мировой экономике. В частности, цены на нефть резко вырастут. 

Собеседник эксперта, директор по вопросам международной экономики и финансам Совбеза администрации экс-президента США Барака Обамы Рори Макфакуар, подчеркнул, что американские ограничительные меры влияют на российские власти и ограничивают возможности Москвы. 

Ранее в Кремле выразили обеспокоенность угрозами США о кибератаках на Россию. В Москве подобные сообщения, которые распространились в американских СМИ, назвали международным преступлением. 

Ранее в авторитетном американском издании The New York Times сообщили, что Вашингтон намерен в течение трех недель отомстить Москве за "кибератаки". Штаты пригрозили, что их меры ощутимо скажутся на "разведке России, вооруженных силах и Владимире Путине". 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость154202
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Больше санкций, всяких, разных, они помогают. А что скажет начальник преданного народа?
Гость Вовка Шилов 0505707696
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Гость158521
Еще один пугальщик вылез, если-бы да кабы росли на лбу грибы. Бред при чем провокационный особенно для тех кто на пиндосов молиться привык. Варианты есть всегда и в этом случае тоже.
Смерть пендосам и укроТВРЯМ!
Гость158521
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Еще один пугальщик вылез, если-бы да кабы росли на лбу грибы. Бред при чем провокационный особенно для тех кто на пиндосов молиться привык. Варианты есть всегда и в этом случае тоже.
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