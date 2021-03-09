Генконсула Польши выгоняют из Белоруссии

Между странами начинается новый скандал

Минск просит польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка покинуть страну из-за участия в мероприятии, связанном с польскими праворадикалами. 

"Польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", прошедшем 28 февраля в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций", – передает БЕЛТА. 

В Министерстве заявили, что своими действиями польский представитель грубо нарушил нормы международного права, в частности, Венскую конвенцию о консульских сношениях. 

Роман ИГНАТОВ

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