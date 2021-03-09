Журналист кремлевского пула раскрыл детали встречи лидеров нормандского формата

Президент России Владимир Путин отказался от совместной фотографии с лидером Украины Владимиром Зеленским в ходе отдельной встречи во время парижского саммита глав "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил работающий в кремлевском пуле журналист Дмитрий Смирнов в эфире интернет-канала "PolitWera".

"Я вам объясню на примере, что такое отношение Путина к Зеленскому. Вы видели с того саммита хотя бы одну совместную фотографию?" – сказал журналист.

Он пояснил, что речь идет не о встрече глав четырех государств нормандского формата, где кроме Путина и Зеленского в диалоге участвовали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Тогда действительно в СМИ появилась фотография, где за одним столом сидят все руководители стран "четверки".

Однако была и отдельная встреча российского и украинского президентов, но в медиа оттуда не попал ни один кадр, в том числе рукопожатий. Смирнов назвал подобную историю нетипичной и вне принципов проведения таких саммитов.

"Я после подошел к президентскому фотографу и спросил, снимал ли он, но он ответил, что не снимал, потому что их туда не взяли, а отношение к Зеленскому было такое, что Путин с ним даже сфотографироваться не захотел", – цитирует "Полит Навигатор" журналиста.

Напомним, тот самый саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 г. Больше подобных встреч лидеров "нормандской четверки" не проводилось. Представители киевского режима бесконечно призывают провести новый саммит, но в Москве не видят в нем смысла, поскольку украинская сторона не выполняет пункты минских соглашений – не соблюдается режим прекращения огня, заморожен обмен удерживаемых лиц.

Ранее сегодня пан Зеленский обещал провести встречи с лидерами "четверки" даже вне рамок нормандского формата. В Москве уже ответили украинскому руководителю, что это его личное дело, с кем встречаться. Как сообщил источник РИА "Новости", встречи нужны самому Владимиру Александровичу ради того, чтобы улучшить свой падающий рейтинг.

